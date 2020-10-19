«التجارة» تستدعي 1,588 مركبة نيسان "Armada"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 1,588 مركبة نيسان "Armada" موديلات 2014 - 2015. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 1,588 مركبة نيسان "Armada" موديلات 2014 - 2015. وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث؛ مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

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