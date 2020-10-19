شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مهندس يتحدى الصعاب للحصول على الماجستير في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تحدى مهندس بقرية أبو راكة في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، الصعاب وقطع نحو 13 كيلومتراً بعيداً عن قريته لإيجاد شبكة إنترنت، من أجل استكمال دراسة الماجستير في الإدارة الهندسية "عن بُعد".

وسرد المهندس محمد البلوي، قصته خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، قائلًا إن القرية التي يعيش فيها شبكة الانترنت بها ضعيفة، ما يضطره لقطع تلك المسافة الكبيرة لضمان حصوله على دروسه بشكل منتظم.

وأكد المهندس الشاب، أنه يرفض تقديم أية أعذار لأساتذته ويُفضل تحقيق طموحه؛ حيث بحث عن عمل بعد التخرج والتحق بإحدى الوظائف لعدة شهور طور من خلالها مهاراته، فيما يرغب في استكمال دراسة الماجستير والانتهاء منه سريعاً.