وزير إسرائيلي يوضح بشأن الموقف من "التطبيع" حال فوز بايدن بالانتخابات الأميركية

قال وزير إسرائيلي اليوم الاثنين، إن اتفاقيات السلام والتطبيع مع دول الخليج العربي، وكذلك الدول الافريقية، ستستمر حتى لو فاز في الانتخابات الأميركية جو بايدن المنافس للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتوقع إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلية، في حديث إذاعي، أن تلتحق المزيد من الدول في المنطقة بالإمارات والبحرين، مرجحًا أن تكون السودان قريبة جدًا من اتخاذ قرارها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه على اتصال مع بعض الجهات في دول عربية وإفريقية، ومنها السودان، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات داخل أروقة بعض الجهات في تلك الدول حول المنافع الأمنية والاقتصادية التي ستتمتع بها تلك الدول في حال عقدت اتفاقيات مع إسرائيل.

وقال كوهين: "نأمل في أن المزيد من الدول في شمال إفريقيا والخليج ستوقع على اتفاقيات مماثلة معنا".

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وأضاف: "تدرك تلك الدول أن عدوها إيران وليس إسرائيل، وأن الاتفاقيات ستغير من إمكانياتها الاقتصادية بشكل غير مسبوق"، وفق صحيفة القدس .

وقدر كوهين أن التجارة بين البحرين وإسرائيل ستصل إلى حوالي نصف مليار دولار في العام الواحد، إلى جانب استثمارات أخرى في السياحة وغيرها، في حين أنها ستبلغ 4 مليارات دولار مع الإمارات.

ودعا الوزير الإسرائيلي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى ركوب قطار السلام الإقليمي، قائلًا: "إسرائيل والسعودية لهما مصالح مشتركة وهناك عدو مشترك هو إيران".

جدير بالذكر أنه قد وصلت أول طائرة إماراتية تجارية إلى مطار بن غوريون اليوم، وكان بالأمس قد تم توقيع اتفاق بين إسرائيل والإمارات يقضي بتنظيم 28 رحلة طيران من الإمارات نحو إسرائيل بشكل اسبوعي.