مجددًا.. إقبال درندري تثير الجدل بسبب مقترح تزويج المرأة نفسها

أثارت الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشوري سابقًا، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد اعتزامها تقديم مقترح تعديل نظام المرافعات الشرعية بما يتيح تزويج المرأة نفسها.

وقالت الدكتورة إقبال درندري عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنها تقدمت بهذا المقترح منذ أشهر عدة وهو تحت الدراسة في مجلس الشورى.

وأوضحت إقبال درندري، أن مقترحها يمثل إنصاف العديد من المتضررات بسبب عدم قدرة المرأة البالغة الراشدة على تقرير مصيرها بنفسها في الزواج، ما سهّل استغلالها والتدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها.

وقدمت إقبال درندري، توصية في مجلس الشورى مايو الماضي، تضمنت إتاحة تزويج المرأة البالغة نفسها دون إذن ولي أمرها، إلا أن اللجنة القضائية بمجلس الشورى اعتذرت عن قبول التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطا من شروطه.

وأثار مقترح إقبال درندري الجدل بين رواد موقع «تويتر» بين القبول والرفض، إذ قالت إحدى المغردات: «شرعا إذا المرأة لم تُزوج يزوجها القاضي ويكون هو وليها وانتهى الموضوع اما تزوج نفسها خير.. إحنا هنا دولة إسلامية ومنهاجنا الكتاب والسنة».

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فيما قالت مغردة ثانية تعليقًا على مقترح إقبال درندري: «عندك قضية طرحتها بكل وضوح وإصرار والحقيقة مازال المجتمع متمسكًا بالموروث الأصيل، ما أجمل الحقوق المدنية إذا تماشت بالتوازي مع الموروث المدعم بالأدلة».

وكانت إقبال درندري، قد هددت في يوليو الماضي بأنها ستقاضي المسیئین لھا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفیة توصیتھا بأحقیة استقلال المرأة بعد بلوغھا السن القانونیة.

ولم يعد تعيين الدكتورة إقبال درندري في مجلس الشورى التي هنأت زملاءها وزميلاتها، اليوم الإثنين، على إعادة تعيينهم وفقا للأمر الملكي الصادر بإعادة تكوين مجلس الشورى.

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