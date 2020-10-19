خلال الـ24 ساعة الماضية..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342583 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328895 حالة.
وأشارت «الصحة»، إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5201 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 357 حالة.. ووفاة 16 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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