الهلال الأحمر يعلن عن 15 إصابة في حريق مصنع بجنوب الرياض

باشرت خمس فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم الإثنين، حادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض والذي نتج عنه 15 إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفه العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 00.16 بوجود حريق في أحد المصانع من غرفة العمليات الموحدة 911 ، وتم توجيه خمس فرق إسعافيه؛ حيث وصلت أول فرق خلال عشر دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، إضافة لأربع فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى.

وتبين وجود 15 إصابة منها 12 حالة إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالتين متوسطتين لمدينة الملك سعود الطبية.

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وقال الجلاجل، إن الفرق الإسعافية مازالت موجودة في الموقع لأكثر من 12 ساعة، وتم الإبقاء على الفرق الإسعافية متمركزة على أهبة الاستعداد لنقل أو علاج أي إصابات حتى نهاية الحدث.

وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي تابع الحدث أولًا بأول والاطمئنان على سلامة المسعفين والمصابين ورجال الدفاع المدني.

وطالب الجلاجل، قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات؛ حيث يشكل خطرًا على الفرقة الإسعافية تأخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسئولة.