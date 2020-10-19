«الأرصاد» تتوقَّع تأثر المملكة بحالة مطرية.. وتحدِّد بدايتها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، أنها تراقب الحالة المطرية المتوقعة في البحر المتوسط، مشيرة إلى احتمالية تأثر شمال المملكة بها.

وذكرت هيئة الأرصاد، عبر «تويتر»، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداء من غد الثلاثاء (20 أكتوبر)؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاء من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب، قد تهطل منها أمطار متفرقة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

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وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة المطرية فوق المتوسط تشمل الفترة من 24-26 أكتوبر الجاري.

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