خلال ندوة «العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات»
أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم تجنيد (1000) موظف لخدمة المعتمرين يوميًا موزعين على 3 دوريات.
وقال السديس خلال ندوة «العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات» التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، أن الرئاسة تقوم بدورها في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار من خلال تعقيم المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية.
وأضاف السديس، أن الرئاسة قدمت حزمة من المحاور لإنجاح المرحلة الأولى في تفويج وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام، كما أولت العناية الفائقة بالمحور التوجيهي والتوعوي بـ ١٠ لغات.
من جانبه، ذكر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن المملكة تمكنت بقدراتها وخبراتها المتراكمة من إقامة حج ميسر وسهل، والآن نستفيد من هذه الخبرات في ترتيبات العمرة.
وتابع وزير الحج قائلا: «نفخر بما نراه من تنظيمات وإجراءات احترازية في الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، تشاركت فيها جميع الجهات الحكومية لأداء عمرة وزيارة ميسرة».
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كانت هذه تفاصيل خبر السديس: نقوم بدورنا في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين.. وبنتن: نفخر بما نراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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