عاجل-15 إصابة في حريق مصنع جنوب الرياض

‏⁧باشرت 5 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم، حادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض والذي نتج عنه 15 إصابة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 00.16 بوجود حريق في أحد المصانع من غرفة العمليات الموحدة 911، وتم توجيه 5 فرق اسعافيه، حيث وصلت أول فرق خلال عشر دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، أضافة لـ أربع فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى وتبين وجود 15 إصابة منها 12 أصابة طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالتين متوسطة لمدينة الملك سعود الطبية.

وقال الجلاجل إن الحدث لم ينته حتى الآن، حيث لا زالت الفرق متواجدة في الموقع لأكثر من 12 ساعة وتم الإبقاء على الفرق الإسعافية في حالة الاستعداد لنقل أو علاج أي إصابات حتى نهاية الحدث. وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي يتابع الحدث واطمئن على سلامة المسعفين والمصابين ورجال الدفاع المدني.

وفي الختام طالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات حيث يشكل ذلك خطراً على الفرقة الإسعافية تأخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسؤولة.

وكان الدفاع المدني بالرياض قد باشر حريق أحد المصانع بالصناعية الثانية، وقامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بمباشرة أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق. ووقف مدير عام الدفاع المدني ميدانياً على جهود إخماد الحريق في مصنع بالصناعية الثانية بمدينة الرياض، وبلغت نسبة السيطرة على الحريق 90%.