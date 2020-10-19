السعودية اليوم / أمين الشرقية يرأس الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات لمتابعة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري



الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات لمتابعة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة والتركيز على العناصر المهمة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، التي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة.

وأكّد المهندس الجبير في بداية الاجتماع أن هذه اللقاءات الافتراضية الدورية تأتي لتحقيق الاستمرارية في نجاح الجهود المبذولة من قبل الأمانة لجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن أجندة الاجتماع كانت عرض إنجازات وخطة معالجة التشوّه البصري، والتحضير لقياس أداء المؤشرات الإستراتيجية للربع الرابع، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، وذلك لتسليط الضوء على التجارب الناجحة التي يمكن استنساخها من البلديات الأخرى.

من جانبه أكّد مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس شافي الخالدي أن الأمانة رصدت أغلب التشوهات البصرية بالمحاور المستهدفة وحدّت كمياتها وعناصرها، وعليه حُدّد اجتماعان أسبوعياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة معالجة العناصر المستهدفة.

أما العناصر التي تحتاج إلى آلية خاصة للمعالجة فتم رصد (171) رصيفا متهالكا وحفر شوارع جارٍ معالجتها، ومعالجة وضع (73) من حاويات النظافة داخل الأحياء، و (40) أرض فضاء مسوّرة وغير مسوّرة، و(193) لوحة محل تجاري ومُلصقات ولوحات دعائية مشوّهة، و(22) كتابة مشوهة، و(27) من مخلفات البناء والهدم، و(64) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وسيارتين تالفتين، و(53) عنصرا مخالفا وغير مُضمّن في رخصة البناء، فيما تم تحديد خمس مواقع حيوية بالشراكة مع وزارة الثقافة، منها اختيار شارع 9 و 11 بالدمام لتنفيذ مشروعات جمالية من قبل وزارة الثقافة.

كما تمت الإشارة لمضامير المشاة المكتملة التي ما زالت تحت التنفيذ بالدمام والخبر والظهران وغيرها، ومما يجري العمل عليه الآن من المضامير في الدمام: حديقة النورس، وحديقة حي العزيزية، وحديقة حي المنتزة، وشارع 14 بالمنطقة المركزية، وشارع حمزة بن عوف (حي البساتين)، وشارع الحزام الذهبي (حي هجر)، والمركز الاجتماعي الحضاري (حي الفيصلية)، وشارع لبيد بن عقبة (حي الشاطئ الشرقي).

واستعرض الاجتماع آلية التحضير لقياس المؤشرات الإستراتيجية للربع الرابع، وعرض برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.

// انتهى //

15:51ت م

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