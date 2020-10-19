السعودية اليوم / جامعة جازان : أكثر من 111 ألف محاضرة عن بعد تم تقديمها للطلبة خلال 7 أسابيع



جيزان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

قدمت جامعة جازان أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" لطلبتها خلال 7 أسابيع منذ بدء الدراسة للفصل الجامعي الأول لهذا العام، قدم خلالها 2.711 عضو هيئة تدريس بالجامعة 2.287 مقررا لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة فيما سجلت مقاييس الفصول الافتراضية أرقاما متميزة بتسجيل 111.190 محاضرة بمدة إجمالية بلغت 289.396 ساعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن إشادة 6 جهات عالمية بجهود المملكة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة

وقال القحطاني : إن ماتحققه الجامعة من نجاحات متميزة يعود لتميز طلاب وطالبات الجامعة، موجها شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكليات على جهودهم ولشركاء الجامعة من الأسر وأولياء الأمور لمساهمتهم في صناعة وتحقيق النجاح الذي سخرت له الجامعة منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.

فيما أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بما يعزز من تميزها في تقديم برامجها التعليمية "عن بعد"، عبر منظومة خدمات متنوعة , مشيرا إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال الـ7 أسابيع الماضية أظهرت تميزا في الأداء الالتزام، حيث بلغت لوحات النقاش 112.318 لوحة نقاش، فيما تم استعراض 8.187.895 ملفا.

//انتهى //

15:48ت م

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جيزان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسقدمت جامعة جازان أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" لطلبتها خلال 7 أسابيع منذ بدء الدراسة للفصل الجامعي الأول لهذا العام، قدم خلالها 2.711 عضو هيئة تدريس بالجامعة 2.287 مقررا لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة فيما سجلت مقاييس الفصول الافتراضية أرقاما متميزة بتسجيل 111.190 محاضرة بمدة إجمالية بلغت 289.396 ساعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن إشادة 6 جهات عالمية بجهود المملكة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا يعد منجزا وطنيا فريدا على مستوى العالم في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من دعم غير محدود من قياداتنا الرشيدة -حفظها الله-، كما يجسد الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات السعودية بإشراف من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.وقال القحطاني : إن ماتحققه الجامعة من نجاحات متميزة يعود لتميز طلاب وطالبات الجامعة، موجها شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكليات على جهودهم ولشركاء الجامعة من الأسر وأولياء الأمور لمساهمتهم في صناعة وتحقيق النجاح الذي سخرت له الجامعة منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.فيما أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بما يعزز من تميزها في تقديم برامجها التعليمية "عن بعد"، عبر منظومة خدمات متنوعة , مشيرا إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال الـ7 أسابيع الماضية أظهرت تميزا في الأداء الالتزام، حيث بلغت لوحات النقاش 112.318 لوحة نقاش، فيما تم استعراض 8.187.895 ملفا.//انتهى //15:48ت م0137

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