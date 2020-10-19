السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يتفقد عدداً من محطات معالجة المياه بجازان



جيزان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي اليوم ، عددا من المشروعات ومحطات المعالجة التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان .

وشملت الجولة محطات معالجة المياه الثلاثية للقطاع الجنوبي بمدينة جازان ، ومحافظة صبيا ، ومحافظة بيش ، إضافة لمنتزه الفل التابع للإدارة بمحافظة صبيا ، مستمعاً لشرح من رئيس القطاع الجنوبي لخدمات المياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري ومدير عام خدمات بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن سير العمل بالمحطات وغيرها من الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة والقيمين بها.

كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال الجولة عددا من المحافظين والأهالي وبحث معهم احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها من مشروعات المياه والصرف الصحي والسبل الكفيلة بتوفيرها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

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15:36ت م

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