السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يطلق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية



حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمكتبه اليوم , حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية .

ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام ودعم للقطاع الصحي، وأن ما قامت به الدولة من إجراءات وقائية خلال جائحة

واستمع سموه خلال إطلاق الحملة إلى شرح عن حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا التي تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بهذا الخصوص في جميع مناطق المملكة.

// انتهى //

15:34ت م

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حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمكتبه اليوم , حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية .ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام ودعم للقطاع الصحي، وأن ما قامت به الدولة من إجراءات وقائية خلال جائحة كورونا , دليل على اهتمامها بصحة الإنسان وأن له الأولية في مختلف أمور الحياة، حاثاً على تكثيف البرامج التوعوية والصحية من خلال هذه الحملة وغيرها من برامج التوعية .واستمع سموه خلال إطلاق الحملة إلى شرح عن حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا التي تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بهذا الخصوص في جميع مناطق المملكة.// انتهى //15:34ت م0129

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