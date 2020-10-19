السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة عاشرة



سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

التعليم:

ـ دكتوراه فلسفة في التربية (رياض الأطفال)، جامعة الملك سعود.

الخبرات العملية السابقة:

ـ أستاذ مشارك، جامعة الملك سعود.

ـ مستشارة غير متفرغة، مركز أبحاث الجريمة، وزارة الداخلية.

ـ رئيسة قسم الطفولة المبكرة، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

ـ وكيلة عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود.

ـ وكيلة قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود.

ـ محاضرة، جامعة الملك سعود.

ـ رئيسة الوحدة الإعلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

العضويات:

ـ نائب رئيس مجلس إدارة، الجمعية

ـ عضو مؤسس، الجمعية العلمية للطفل، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ـ عضو، مركز بحوث الدراسات الإنسانية، جامعة الملك سعود.

ـ عضو، جمعية رعاية الطفولة.

ـ رئيس مجلس إدارة، جمعية مكين (حاضنة الأعمال).

محمد إبراهيم محمد العجاجي

التعليم:

ـ ماجستير العلوم العسكرية، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية.

ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية.

ـ دبلوم الحاسب الآلي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مدير إدارة شؤون الأفراد، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

ـ مدير، الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والميزانية.

ـ مدير، إدارة أمن المعلومات والوثائق.

العضويات:

ـ عضو في عدد من اللجان الأمنية والإدارية.

سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري

التعليم:

ـ دكتوراه تقنية حيوية وتلوث بيئي، جامعة أبردين، المملكة المتحدة، 1427هـ.

ـ ماجستير تقنية حيوية وعلوم بيئية، جامعة أبردين، المملكة المتحدة، 1424هـ.

ـ بكالوريوس أحياء، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيل جامعة الملك خالد.

ـ رئيس المجلس العلمي، جامعة الملك خالد.

ـ المشرف العام على إدارة الابتعاث، جامعة الملك خالد.

ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل، جامعة الملك خالد.

ـ رئيس قسم الأحياء، كلية العلوم، جامعة الملك خالد.

العضويات:

ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة الملك خالد.

ـ رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الدولي، جامعة الملك خالد.

ـ رئيس اللجنة الدائمة المعيدين والمحاضرين، جامعة الملك خالد.

ـ رئيس اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب ، جامعة الملك خالد.

تركي بن مشهور عويجان العنزي

التعليم:

ـ دكتوراه الصحة الرقمية، جامعة كينجستون، المملكة المتحدة، 1435هـ.

ـ ماجستير الخوارزميات الوراثية، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1432هـ.

ـ بكالوريوس علوم الحاسب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية، 1424هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عميد كلية الصحة العامة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ أستاذ مشارك، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ أستاذ مساعد في إدارة وتقنية المعلومات الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

العضويات:

ـ رئيس لجنة التواصل الاجتماعي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ عضو لجنة الخدمات الإرشادية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ عضو لجنة تطوير وإعداد الأدلة الإرشادية لنظام سجلات الطلاب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ عضو اللجنة الرئيسية لإعداد الخطة الرئيسية لكلية الصحة العامة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ عضو اللجنة الاستشارية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ عضو لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية لنظام سجلات الطلاب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ـ عضو لجنة يوم المهنة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

طارق بن سعيد بن هليل الشمري

التعليم:

ـ دكتوراه قانون، جامعة ايست انجليا، المملكة المتحدة، 1438هـ.

ـ ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية السابقة:

ـ رئيس قسم القانون، جامعة حائل.

العضويات:

ـ عضو لجنة صياغة ومراجعة اللوائح الأساسية لنظام الجامعات، جامعة حائل.

ـ عضو اللجنة العليا لاقتراح وتعديل مواد نظام الجامعات الجديد، جامعة حائل.

ـ عضو الجمعية السعودية للحوكمة، جامعة الملك خالد.

ـ عضو لجنة دراسة اللوائح المنظمة للشؤون المالية في نظام الجامعات الجديد، جامعة حائل.

ـ عضو لجنة إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية للجامعة، جامعة حائل.

أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى

التعليم:

ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية.

ـ دبلوم عالي رقابة مالية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مدير عام الإدارة العامة للمقررات والقواعد، وزارة المالية.

ـ مساعد مدير عام الإدارة العامة للمقررات والقواعد، وزارة المالية.

ـ محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإنابة، وزارة المالية.

ـ مدير عام مصلحة أملاك الدولة المكلف، وزارة المالية.

ـ مستشار مالي، وزارة المالية.

العضويات:

ـ عضو اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، وزارة المالية.

ـ عضو لجنة أراضي الدولة، وزارة المالية.

ـ عضو لجنة المساهمات العقارية، وزارة المالية.

ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.

// يتبع //

15:10ت م

0124



سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعودالتعليم:ـ دكتوراه فلسفة في التربية (رياض الأطفال)، جامعة الملك سعود.الخبرات العملية السابقة:ـ أستاذ مشارك، جامعة الملك سعود.ـ مستشارة غير متفرغة، مركز أبحاث الجريمة، وزارة الداخلية.ـ رئيسة قسم الطفولة المبكرة، كلية التربية، جامعة الملك سعود.ـ وكيلة عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود.ـ وكيلة قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود.ـ محاضرة، جامعة الملك سعود.ـ رئيسة الوحدة الإعلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.العضويات:ـ نائب رئيس مجلس إدارة، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، جامعة الملك سعود.ـ عضو مؤسس، الجمعية العلمية للطفل، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.ـ عضو، مركز بحوث الدراسات الإنسانية، جامعة الملك سعود.ـ عضو، جمعية رعاية الطفولة.ـ رئيس مجلس إدارة، جمعية مكين (حاضنة الأعمال).محمد إبراهيم محمد العجاجيالتعليم:ـ ماجستير العلوم العسكرية، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية.ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية.ـ دبلوم الحاسب الآلي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية.الخبرات العملية السابقة:ـ مدير إدارة شؤون الأفراد، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.ـ مدير، الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والميزانية.ـ مدير، إدارة أمن المعلومات والوثائق.العضويات:ـ عضو في عدد من اللجان الأمنية والإدارية.سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمريالتعليم:ـ دكتوراه تقنية حيوية وتلوث بيئي، جامعة أبردين، المملكة المتحدة، 1427هـ.ـ ماجستير تقنية حيوية وعلوم بيئية، جامعة أبردين، المملكة المتحدة، 1424هـ.ـ بكالوريوس أحياء، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكيل جامعة الملك خالد.ـ رئيس المجلس العلمي، جامعة الملك خالد.ـ المشرف العام على إدارة الابتعاث، جامعة الملك خالد.ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل، جامعة الملك خالد.ـ رئيس قسم الأحياء، كلية العلوم، جامعة الملك خالد.العضويات:ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة الملك خالد.ـ رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الدولي، جامعة الملك خالد.ـ رئيس اللجنة الدائمة المعيدين والمحاضرين، جامعة الملك خالد.ـ رئيس اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب ، جامعة الملك خالد.تركي بن مشهور عويجان العنزيالتعليم:ـ دكتوراه الصحة الرقمية، جامعة كينجستون، المملكة المتحدة، 1435هـ.ـ ماجستير الخوارزميات الوراثية، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1432هـ.ـ بكالوريوس علوم الحاسب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية، 1424هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عميد كلية الصحة العامة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ أستاذ مشارك، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ أستاذ مساعد في إدارة وتقنية المعلومات الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.العضويات:ـ رئيس لجنة التواصل الاجتماعي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ عضو لجنة الخدمات الإرشادية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ عضو لجنة تطوير وإعداد الأدلة الإرشادية لنظام سجلات الطلاب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ عضو اللجنة الرئيسية لإعداد الخطة الرئيسية لكلية الصحة العامة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ عضو اللجنة الاستشارية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ عضو لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية لنظام سجلات الطلاب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ـ عضو لجنة يوم المهنة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.طارق بن سعيد بن هليل الشمريالتعليم:ـ دكتوراه قانون، جامعة ايست انجليا، المملكة المتحدة، 1438هـ.ـ ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية.الخبرات العملية السابقة:ـ رئيس قسم القانون، جامعة حائل.العضويات:ـ عضو لجنة صياغة ومراجعة اللوائح الأساسية لنظام الجامعات، جامعة حائل.ـ عضو اللجنة العليا لاقتراح وتعديل مواد نظام الجامعات الجديد، جامعة حائل.ـ عضو الجمعية السعودية للحوكمة، جامعة الملك خالد.ـ عضو لجنة دراسة اللوائح المنظمة للشؤون المالية في نظام الجامعات الجديد، جامعة حائل.ـ عضو لجنة إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية للجامعة، جامعة حائل.أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيىالتعليم:ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية.ـ دبلوم عالي رقابة مالية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية.الخبرات العملية السابقة:ـ مدير عام الإدارة العامة للمقررات والقواعد، وزارة المالية.ـ مساعد مدير عام الإدارة العامة للمقررات والقواعد، وزارة المالية.ـ محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإنابة، وزارة المالية.ـ مدير عام مصلحة أملاك الدولة المكلف، وزارة المالية.ـ مستشار مالي، وزارة المالية.العضويات:ـ عضو اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، وزارة المالية.ـ عضو لجنة أراضي الدولة، وزارة المالية.ـ عضو لجنة المساهمات العقارية، وزارة المالية.ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.// يتبع //15:10ت م0124

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.