السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة تاسعة



نجوى عبدالكريم عبدالله الغامدي

التعليم:

ـ زمالة برنامج الإقامة الصيدلي السريري التخصصي للأطفال، جامعة إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1427هـ.

ـ دكتوراه الصيدلة الاكلينيكية، جامعة اوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1426هـ.

ـ زمالة الصيدلة السريرية، كلية الصيدلة سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ.

ـ بكالوريوس العلوم الصيدلية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية

الخبرات العملية السابقة:

ـ مقيم للخدمات الصيدلية، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

ـ أستاذ مساعد سريري، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ـ مدير إدارة التدريب الإداري والفني، مدينة الملك فهد الطبية.

ـ مدير إدارة الخدمات الصيدلية، مدينة الملك فهد الطبية.

ـ استشاري الصيدلة السريرية، مدينة الملك فهد الطبية.

العضويات:

ـ عضو لجنة حوكمة دليل الأدوية، مجلس الضمان الصحي.

ـ عضو اللجنة الاستشارية العليا للتيقظ والسلامة الدوائية، الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ـ عضو مؤسس للجنة الاستشارية لمقيم الصيدلة، بمدينة الملك فهد الطبية.

ـ رئيس لجنة سلامة الدواء، بمدينة الملك فهد الطبية.

ـ رئيس اللجنة الفرعية للاعتماد المؤسسي لإدارة الدواء، بمدينة الملك فهد الطبية.

حسن سالم حسن آل مصلوم

التعليم:

ـ زمالة جراحة القلب والصدر، جامعة روتشستر نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 1427هـ.

ـ زمالة الجراحة العامة، جامعة مانيتوبا، كندا، 1420هـ.

ـ بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1412هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مدير مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب.

ـ مدير قسم الجودة وسلامة المرضى، مستشفى الملك خالد.

ـ مدير مركز الكلى، مستشفى الملك خالد.

ـ رئيس الأقسام الجراحية، مستشفى أرامكو.

العضويات:

ـ عضو لجنة الأكسجة خارج الجسم.

ـ عضو الهيئة الصحية الشرعية.

ـ عضو جمعية جراحة القلب السعودية.

ـ رئيس لجان الجراحة والمضاعفات الطبية، بمستشفى أرامكو.

ـ رئيس خط أعمال الرعاية الجراحية، بمستشفى أرامكو.

خالد بن محمد بن سعد البواردي

التعليم:

ـ بكالوريوس إدارة مشاريع، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ رئيس مجموعة شركات محمد وعبدالرحمن السعد البواردي.

العضويات:

ـ اللجنة الاستشارية لتطوير المنطقة الشرقية.

ـ عضو اللجنة الاستشارية لكلية الإدارة الصناعية.

ـ عضو اللجنة الاستشارية للخطوط الجوية العربية السعودية.

ـ عضو مجلس المنطقة الشرقية.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.

عائشة علي محمد عريشي

التعليم:

ـ دكتوراه جغرافيا مناخية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.

ـ ماجستير جغرافيا طبيعة مناخية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.

ـ بكالوريوس جغرافيا، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عميدة الكلية الجامعية، محافظة صامطة.

ـ وكيلة الكلية الجامعية، محافظة صامطة.

العضويات:

ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة على تحقيق رؤية 2030م، جامعة جازان.

ـ عضو اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي للعام الجامعي، جامعة جازان.

ـ عضو اللجنة المؤقتة لدراسة استخدام الأجهزة الذكية بالحرم الجامعي، جامعة جازان.

ـ عضو هيئة تحرير مجلة جامعة جازان، جامعة جازان.

ـ عضو الجمعية الجغرافية السعودية.

وليد بن محمد بن كامل زاهد

التعليم:

ـ دكتوراه هندسة بيئية، جامعة تورنتو، كندا، 1413هـ.

ـ ماجستير هندسة بيئية، جامعة تورنتو، كندا، 1408هـ.

ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1403هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عميد كلية الهندسة، جامعة الملك سعود.

ـ وكيل كلية الهندسة للتطوير والجودة، جامعة الملك سعود.

ـ رئيس قسم الهندسة المدنية، جامعة الملك سعود.

ـ مشرف على كـرسي الأمـير خالد بن سلطان، جامعة الملك سعود.

العضويات:

ـ عضوية مجلس إدارة، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

ـ عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه.

ـ عضو اللجنة الدائمة للنظر في حالات المستشار المتفرغ والندب والإعارة، جامعة الملك سعود.

ـ اللجنة العلمية لندوة التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق، المعهد العربي لإنماء المدن.

رائد بن عبدالله بن صالح التميمي

التعليم:

ـ بكالوريوس علوم طبية، جامعة ويلز، المملكة المتحدة، 1416هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ الرئيس التنفيذي، شركة التعاونية للتأمين.

ـ نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية، شركة التعاونية للتأمين.

ـ نائب الرئيس للتأمين الطبي وتأمين التكافل، شركة التعاونية للتأمين.

ـ مدير عام إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، شركة التعاونية للتأمين.

أميره أحمد سالم الوابصي البلوي

التعليم:

ـ زمالة البورد العربي لطب الأسرة، البورد العربي، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.

ـ زمالة البورد السعودي لطب الأسرة، البورد السعودي، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.

ـ بكالوريوس طب وجراحة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مساعدة المدير العام للصحة العامة، صحة تبوك.

ـ مقيّم ومدربة، برنامج طب الأسرة.

ـ مديرة إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، صحة تبوك.

ـ مديرة برنامج طب الأسرة المشترك، صحة تبوك.

ـ مديرة إدارة التدريب والدراسات العليا بالشؤون الصحية، تبوك.

هشام كمال محمد الفارس

التعليم:

ـ دكتوراه هندسة صناعية، جامعة ولاية اريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.

ـ ماجستير هندسة صناعية، جامعة بتسبورغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.

ـ بكالوريوس هندسة كهربائية وحاسب آلي، جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو هيئة تدريس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ـ مستشار إدارة التنظيم والهندسة الصناعية، شركة أرامكو السعودية.

ـ مهندس كهربائي، شركة أرامكو السعودية.

ـ مهندس صناعي، شركة أرامكو السعودية.

ـ رئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، جامعة كاليفورنيا.

العضويات:

ـ عضو في أكثر من أربعين لجنة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ـ ترأس عدد من اللجان، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل آل عبدالرحمن آل سعود

التعليم:

ـ بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود.

الخبرات العملية السابقة:

ـ رئيس وعضو مجلس المديرين في عدد من الشركات.

العضويات:

ـ عضو مجلس إدارة، شركة دراية المالية.

ـ عضو في مجالس عدد من الشركات المالية.

// يتبع //

15:10ت م

0123



نجوى عبدالكريم عبدالله الغامديالتعليم:ـ زمالة برنامج الإقامة الصيدلي السريري التخصصي للأطفال، جامعة إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1427هـ.ـ دكتوراه الصيدلة الاكلينيكية، جامعة اوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1426هـ.ـ زمالة الصيدلة السريرية، كلية الصيدلة سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ.ـ بكالوريوس العلوم الصيدلية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، 1416هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مقيم للخدمات الصيدلية، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.ـ أستاذ مساعد سريري، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.ـ مدير إدارة التدريب الإداري والفني، مدينة الملك فهد الطبية.ـ مدير إدارة الخدمات الصيدلية، مدينة الملك فهد الطبية.ـ استشاري الصيدلة السريرية، مدينة الملك فهد الطبية.العضويات:ـ عضو لجنة حوكمة دليل الأدوية، مجلس الضمان الصحي.ـ عضو اللجنة الاستشارية العليا للتيقظ والسلامة الدوائية، الهيئة العامة للغذاء والدواء.ـ عضو مؤسس للجنة الاستشارية لمقيم الصيدلة، بمدينة الملك فهد الطبية.ـ رئيس لجنة سلامة الدواء، بمدينة الملك فهد الطبية.ـ رئيس اللجنة الفرعية للاعتماد المؤسسي لإدارة الدواء، بمدينة الملك فهد الطبية.حسن سالم حسن آل مصلومالتعليم:ـ زمالة جراحة القلب والصدر، جامعة روتشستر نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 1427هـ.ـ زمالة الجراحة العامة، جامعة مانيتوبا، كندا، 1420هـ.ـ بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1412هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مدير مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب.ـ مدير قسم الجودة وسلامة المرضى، مستشفى الملك خالد.ـ مدير مركز الكلى، مستشفى الملك خالد.ـ رئيس الأقسام الجراحية، مستشفى أرامكو.العضويات:ـ عضو لجنة الأكسجة خارج الجسم.ـ عضو الهيئة الصحية الشرعية.ـ عضو جمعية جراحة القلب السعودية.ـ رئيس لجان الجراحة والمضاعفات الطبية، بمستشفى أرامكو.ـ رئيس خط أعمال الرعاية الجراحية، بمستشفى أرامكو.خالد بن محمد بن سعد البوارديالتعليم:ـ بكالوريوس إدارة مشاريع، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ رئيس مجموعة شركات محمد وعبدالرحمن السعد البواردي.العضويات:ـ اللجنة الاستشارية لتطوير المنطقة الشرقية.ـ عضو اللجنة الاستشارية لكلية الإدارة الصناعية.ـ عضو اللجنة الاستشارية للخطوط الجوية العربية السعودية.ـ عضو مجلس المنطقة الشرقية.ـ عضو مجلس إدارة، شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.عائشة علي محمد عريشيالتعليم:ـ دكتوراه جغرافيا مناخية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.ـ ماجستير جغرافيا طبيعة مناخية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.ـ بكالوريوس جغرافيا، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عميدة الكلية الجامعية، محافظة صامطة.ـ وكيلة الكلية الجامعية، محافظة صامطة.العضويات:ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة على تحقيق رؤية 2030م، جامعة جازان.ـ عضو اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي للعام الجامعي، جامعة جازان.ـ عضو اللجنة المؤقتة لدراسة استخدام الأجهزة الذكية بالحرم الجامعي، جامعة جازان.ـ عضو هيئة تحرير مجلة جامعة جازان، جامعة جازان.ـ عضو الجمعية الجغرافية السعودية.وليد بن محمد بن كامل زاهدالتعليم:ـ دكتوراه هندسة بيئية، جامعة تورنتو، كندا، 1413هـ.ـ ماجستير هندسة بيئية، جامعة تورنتو، كندا، 1408هـ.ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1403هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عميد كلية الهندسة، جامعة الملك سعود.ـ وكيل كلية الهندسة للتطوير والجودة، جامعة الملك سعود.ـ رئيس قسم الهندسة المدنية، جامعة الملك سعود.ـ مشرف على كـرسي الأمـير خالد بن سلطان، جامعة الملك سعود.العضويات:ـ عضوية مجلس إدارة، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.ـ عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه.ـ عضو اللجنة الدائمة للنظر في حالات المستشار المتفرغ والندب والإعارة، جامعة الملك سعود.ـ اللجنة العلمية لندوة التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق، المعهد العربي لإنماء المدن.رائد بن عبدالله بن صالح التميميالتعليم:ـ بكالوريوس علوم طبية، جامعة ويلز، المملكة المتحدة، 1416هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ الرئيس التنفيذي، شركة التعاونية للتأمين.ـ نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية، شركة التعاونية للتأمين.ـ نائب الرئيس للتأمين الطبي وتأمين التكافل، شركة التعاونية للتأمين.ـ مدير عام إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، شركة التعاونية للتأمين.أميره أحمد سالم الوابصي البلويالتعليم:ـ زمالة البورد العربي لطب الأسرة، البورد العربي، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.ـ زمالة البورد السعودي لطب الأسرة، البورد السعودي، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.ـ بكالوريوس طب وجراحة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مساعدة المدير العام للصحة العامة، صحة تبوك.ـ مقيّم ومدربة، برنامج طب الأسرة.ـ مديرة إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، صحة تبوك.ـ مديرة برنامج طب الأسرة المشترك، صحة تبوك.ـ مديرة إدارة التدريب والدراسات العليا بالشؤون الصحية، تبوك.هشام كمال محمد الفارسالتعليم:ـ دكتوراه هندسة صناعية، جامعة ولاية اريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.ـ ماجستير هندسة صناعية، جامعة بتسبورغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.ـ بكالوريوس هندسة كهربائية وحاسب آلي، جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو هيئة تدريس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.ـ مستشار إدارة التنظيم والهندسة الصناعية، شركة أرامكو السعودية.ـ مهندس كهربائي، شركة أرامكو السعودية.ـ مهندس صناعي، شركة أرامكو السعودية.ـ رئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، جامعة كاليفورنيا.العضويات:ـ عضو في أكثر من أربعين لجنة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.ـ ترأس عدد من اللجان، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل آل عبدالرحمن آل سعودالتعليم:ـ بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود.الخبرات العملية السابقة:ـ رئيس وعضو مجلس المديرين في عدد من الشركات.العضويات:ـ عضو مجلس إدارة، شركة دراية المالية.ـ عضو في مجالس عدد من الشركات المالية.// يتبع //15:10ت م0123

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.