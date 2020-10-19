السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة ثامنة



عائشة بنت حسن أحمد زكري

التعليم:

ـ دكتوراه الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية

ـ ماجستير الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1421هـ.

ـ بكالوريوس الرياضيات، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1415هـ

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيلة شؤون الطالبات، جامعة جازان.

ـ مساعدة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية شطر الطالبات.

ـ رئيسة مركز القياس، الجامعة السعودية الإلكترونية، جازان.

ـ عميدة الأقسام العلمية للطالبات بوكالة كليات البنات ثم جامعة جازان.

ـ وكيلة كلية التربية للأقسام العلمية للبنات بوكالة كليات البنات.

العضويات:

ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف على ترشيح الجامعة للتصنيفات العالمية، جامعة جازان.

ـ رئيس اللجنة الدائمة للإشراف على إعداد تقييم نواتج تعلم البرامج الأكاديمية، جامعة جازان.

ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالجامعة، جامعة جازان.

ـ رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الطلابية، جامعة جازان.

ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة جازان.

مساعد سالم دغيم الخالدي

التعليم:

ــ دبلوم عالي التخصص المتقدم في إعداد برامج التدريب، المركز العربي للدراسات الأمنية، المملكة العربية السعودية ، 1406هـ.

ــ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية، 1403هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ــ عضو فريق العمل المركزي برئاسة أمن الدولة.

ــ رئيس شعبة الحماية الأمنية برئاسة أمن الدولة.

سامي زيد إبراهيم الحازمي

التعليم:

ـ بكالوريوس عدالة جنائية، جامعة سنترال فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـــ مدير المباحث الإدارية، برئاسة أمن الدولة.

فارس عبدالله شافي العصيمي

التعليم:

ــ دكتوراه قانون، جامعة فكتوريا، أستراليا، 1436هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ــ عميد كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل.

العضويات:

ــ رئيس لجنة الفصل في المنازعات المصرفية في الدمام، الأمانة العامة للجان المصرفية والتمويلية.

ــ رئيس لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الدمام، الأمانة العامة للجان الضريبية.

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

التعليم:

ـ بكالوريوس أنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1404هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.

ـ رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

ـ عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية المتحدة للإلكترونيات.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة.

العضويات:

ـ عضو اللجنة التنفيذية، شركة جبل عمر للتطوير.

ـ رئيس لجنة المراجعة، الشركة السعودية المتحدة للإلكترونيات.

ـ عضو اللجنة التنفيذية، الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

ـ عضو لجنة الترشيحات والتعيينات، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

ـ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.

عاصم بن محمد بن منصور مدخلي

التعليم:

ـ دكتوراه قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1437هـ.

ـ ماجستير قانون، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1429هـ.

ـ بكالوريوس القضاء، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان.

ـ وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان.

ـ مستشار قانوني غير متفرغ لديوان إمارة جازان.

ـ رئيس قسم الأنظمة بجامعة جازان.

ـ محاضر في قسم الأنظمة بجامعة جازان.

العضويات:

ـ رئيس مجلس كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان.

ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة جازان.

ـ رئيس اللجنة العلمية الدائمة جامعة جازان.

ـ عضو اللجنة الدائمة لتعيين المعيدين والمحاضرين، جامعة جازان.

حسين ناصر عبدالله الشريف

التعليم:

ـ دكتوراه قانون، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، 1420هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج.

ـ المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

ـ أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز.

العضويات:

ـ عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

ـ عضو لجنة الدراسات والاستشارات، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

ـ رئيس لجنة الأسرة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

ـ عضو لجنة الرصد والمتابعة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

طارق عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس

التعليم:

ـ ماجستير هندسة مدنية وإنشاءات، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ أمين منطقة الرياض.

العضويات:

ـ رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، منظمة المدن العربية.

ـ عضو مجلس منطقة الرياض، وزارة الداخلية.

ـ رئيس لجنة التنمية والمرافق العامة، مجلس منطقة الرياض

ـ عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية، وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ـ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

مصلح معيض حمدان الحارثي

التعليم:

ــ دكتوراه هندسة كهربائية، جامعة أركنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1422هـ.

ــ ماجستير هندسة التقنية الإلكترونية والحاسب، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.

ـ بكالوريوس هندسة التقنية الإلكترونية والحاسب، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1417هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عميد كلية الهندسة، جامعة الطائف.

ـ مشرف عام على إدارة المشاريع والصيانة، جامعة الطائف.

ـ رئيس قسم الهندسة الكهربائية، جامعة الطائف.

ـ وكيل كلية الهندسة، جامعة الطائف.

ـ عميد الكلية التقنية بالباحة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

العضويات:

ـ رئيس مجلس كلية الهندسة، جامعة الطائف.

ـ رئيس اللجنة العلمية للشؤون الأكاديمية، جامعة الطائف.

ـ عضو اللجنة العليا لمشاريع جامعة الطائف، جامعة الطائف.

ـ رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي والجودة، جامعة الطائف.

ـ رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي، جامعة الطائف.

// يتبع //

15:09ت م

0122



عائشة بنت حسن أحمد زكريالتعليم:ـ دكتوراه الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية ، 1426هـ.ـ ماجستير الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1421هـ.ـ بكالوريوس الرياضيات، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1415هـالخبرات العملية السابقة:ـ وكيلة شؤون الطالبات، جامعة جازان.ـ مساعدة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية شطر الطالبات.ـ رئيسة مركز القياس، الجامعة السعودية الإلكترونية، جازان.ـ عميدة الأقسام العلمية للطالبات بوكالة كليات البنات ثم جامعة جازان.ـ وكيلة كلية التربية للأقسام العلمية للبنات بوكالة كليات البنات.العضويات:ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف على ترشيح الجامعة للتصنيفات العالمية، جامعة جازان.ـ رئيس اللجنة الدائمة للإشراف على إعداد تقييم نواتج تعلم البرامج الأكاديمية، جامعة جازان.ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالجامعة، جامعة جازان.ـ رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الطلابية، جامعة جازان.ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة جازان.مساعد سالم دغيم الخالديالتعليم:ــ دبلوم عالي التخصص المتقدم في إعداد برامج التدريب، المركز العربي للدراسات الأمنية، المملكة العربية السعودية ، 1406هـ.ــ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية، 1403هـ.الخبرات العملية السابقة:ــ عضو فريق العمل المركزي برئاسة أمن الدولة.ــ رئيس شعبة الحماية الأمنية برئاسة أمن الدولة.سامي زيد إبراهيم الحازميالتعليم:ـ بكالوريوس عدالة جنائية، جامعة سنترال فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.الخبرات العملية السابقة:ـــ مدير المباحث الإدارية، برئاسة أمن الدولة.فارس عبدالله شافي العصيميالتعليم:ــ دكتوراه قانون، جامعة فكتوريا، أستراليا، 1436هـ.الخبرات العملية السابقة:ــ عميد كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل.العضويات:ــ رئيس لجنة الفصل في المنازعات المصرفية في الدمام، الأمانة العامة للجان المصرفية والتمويلية.ــ رئيس لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الدمام، الأمانة العامة للجان الضريبية.منصور عبدالعزيز راشد البصيليالتعليم:ـ بكالوريوس أنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1404هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للخدمات الأرضية.ـ عضو مجلس إدارة، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.ـ رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.ـ عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية المتحدة للإلكترونيات.ـ عضو مجلس إدارة، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة.العضويات:ـ عضو اللجنة التنفيذية، شركة جبل عمر للتطوير.ـ رئيس لجنة المراجعة، الشركة السعودية المتحدة للإلكترونيات.ـ عضو اللجنة التنفيذية، الشركة السعودية للخدمات الأرضية.ـ عضو لجنة الترشيحات والتعيينات، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.ـ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.عاصم بن محمد بن منصور مدخليالتعليم:ـ دكتوراه قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1437هـ.ـ ماجستير قانون، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1429هـ.ـ بكالوريوس القضاء، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان.ـ وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان.ـ مستشار قانوني غير متفرغ لديوان إمارة جازان.ـ رئيس قسم الأنظمة بجامعة جازان.ـ محاضر في قسم الأنظمة بجامعة جازان.العضويات:ـ رئيس مجلس كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان.ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة جازان.ـ رئيس اللجنة العلمية الدائمة جامعة جازان.ـ عضو اللجنة الدائمة لتعيين المعيدين والمحاضرين، جامعة جازان.حسين ناصر عبدالله الشريفالتعليم:ـ دكتوراه قانون، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، 1420هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج.ـ المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.ـ أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز.العضويات:ـ عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.ـ عضو لجنة الدراسات والاستشارات، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.ـ رئيس لجنة الأسرة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.ـ عضو لجنة الرصد والمتابعة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.طارق عبدالعزيز عبدالرحمن الفارسالتعليم:ـ ماجستير هندسة مدنية وإنشاءات، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ أمين منطقة الرياض.العضويات:ـ رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، منظمة المدن العربية.ـ عضو مجلس منطقة الرياض، وزارة الداخلية.ـ رئيس لجنة التنمية والمرافق العامة، مجلس منطقة الرياضـ عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية، وزارة الشؤون البلدية والقروية.ـ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.مصلح معيض حمدان الحارثيالتعليم:ــ دكتوراه هندسة كهربائية، جامعة أركنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1422هـ.ــ ماجستير هندسة التقنية الإلكترونية والحاسب، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.ـ بكالوريوس هندسة التقنية الإلكترونية والحاسب، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1417هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عميد كلية الهندسة، جامعة الطائف.ـ مشرف عام على إدارة المشاريع والصيانة، جامعة الطائف.ـ رئيس قسم الهندسة الكهربائية، جامعة الطائف.ـ وكيل كلية الهندسة، جامعة الطائف.ـ عميد الكلية التقنية بالباحة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.العضويات:ـ رئيس مجلس كلية الهندسة، جامعة الطائف.ـ رئيس اللجنة العلمية للشؤون الأكاديمية، جامعة الطائف.ـ عضو اللجنة العليا لمشاريع جامعة الطائف، جامعة الطائف.ـ رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي والجودة، جامعة الطائف.ـ رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي، جامعة الطائف.// يتبع //15:09ت م0122

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.