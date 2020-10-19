السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة سابعة



عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي

التعليم:

ـ ماجستير الرقابة المالية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية

ـ بكالوريوس إدارة عامة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منطقة مكة المكرمة.

ـ وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية.

ـ مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، منطقة مكة المكرمة.

ـ مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الاجتماعية.

ـ مدير مكتب الضمان الاجتماعي، محافظة بيشة، وزارة الشؤون الاجتماعية.

العضويات:

ـ رئيس لجنة مراكز التأهيل الغير حكومية بمنطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الاجتماعية.

ـ عضو لجنة مساعدة الشباب على الزواج بمحافظة بيشة، وزارة الشؤون الاجتماعية.

إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني

التعليم:

ـ زمالة التعليم العالي، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية، 1440هـ.

ـ دكتوراه كيمياء تحليلية، جامعة هل، المملكة المتحدة، 1434هـ.

ـ ماجستير كيمياء تحليلية وطب شرعي، جامعة هل، المملكة المتحدة، 1431هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكلية شؤون الطالبات، جامعة الطائف.

ـ وكيلة عمادة البحث العلمي، جامعة الطائف.

العضويات:

ـ رئيسة اللجنة الدائمة لدراسة المبادرات والأعمال التطوعية، جامعة الطائف.

ـ رئيسة لجنة الكراسي البحثية، جامعة الطائف.

ـ رئيسة اللجنة الدائمة للتقويم الإداري شطر الطالبات، جامعة الطائف.

ـ عضو اللجنة الدائمة للتطوير الإداري، جامعة الطائف.

عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار

التعليم:

ـ ماجستير القانون، الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.

ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1408هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ شريك مؤسس، شركة أحمد صالح الصالح وعبدالعزيز بدر العبدالجبار للمحاماة والاستشارات القانونية.

ـ شريك، شركة كليفورد تشانس.

ـ شريك، شركة الجدعان للمحاماة والاستشارات القانونية.

العضويات:

ـ عضو مجلس إدارة، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف.

ـ رئيس لجنة الحوكمة، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف.

هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز

التعليم:

ـ دكتوراه القانون البحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة، 1435هـ.

ـ ماجستير القانون التجاري والبحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة، 1427هـ.

ـ بكالوريوس إدارة وتشغيل السفن التجارية، جامعة ساوثهامبتون سولنت، المملكة المتحدة، 1424هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عميد كلية الدراسات البحرية، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ رئيس قسم الملاحة، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ وكيل كلية الدراسات البحرية، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز.

العضويات:

ـ عضو اللجنة الدائمة للنشاط الطلابي، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ عضو لجنة التدقيق الإلزامي لتحديد مستوى المملكة من تنفيذ متطلبات الاتفاقيات البحرية، الهيئة العامة للنقل.

ـ رئيس الفريق الفني للنقل البحري، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ـ عضو اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل، جامعة الملك عبدالعزيز.

عطية بن محمد بن عتيق العطوي

التعليم:

ـ دكتوراه هندسة معمارية، جامعة كارديف، المملكة المتحدة، 1426هـ.

ـ ماجستير التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.

ـ بكالوريوس التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيل التطوير والجودة المكلف، جامعة تبوك.

ـ مساعد وكيل، جامعة تبوك.

ـ وكيل جامعة تبوك.

ـ عميد الدراسات العليا، جامعة تبوك.

عميد كلية الهندسة، جامعة تبوك.

العضويات:

ـ رئيس اللجنة المنظمة لورشة عمل بعنوان آخر المستجدات في تصميم الخرسانة المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة تبوك.

ــ رئيس اللجنة المنظمة لورشة عمل بعنوان أنظمة الوقاية من آثار الزلازل، جامعة تبوك.

إبراهيم بن محمد بن هادي آل دغرير

التعليم:

ــ ماجستير إدارة أعمال، جامعة نبراسكا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1428هـ.

ـ بكالوريوس هندسة صناعية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1415هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ــ نائب الرئيس التنفيذي، شركة إسمنت نجران.

ــ الرئيس التنفيذي، شركة وفرة للصناعة والتنمية.

ــ مدير عام أول لخدمات ما بعد البيع، شركة عبداللطيف جميل.

العضويات:

ــ عضو مجلس إدارة، شركة وفرة للصناعة والتنمية.

ــ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، مجلس الغرف السعودي.

أميرة أحمد عبد الرحمن الجعفري

التعليم:

ــ دكتوراه التاريخ، كليات البنات، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.

ــ ماجستير التاريخ الإسلامي، كليات البنات، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.

ــ بكالوريوس التاريخ، كلية الآداب للبنات، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ــ وكيلة شؤون الطالبات، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ــ عميدة كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ــ وكيلة عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك فيصل.

ــ وكيلة عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك فيصل.

ــ وكيلة عمادة الدراسات العليا، كليات البنات.

العضويات:

ــ رئيسة لجنة التفكير والتخطيط الاستراتيجي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ــ عضو مجلس الجامعة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ــ عضو المجلس العلمي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ــ رئيسة مجلس كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

ــ عضو مجلس عمادة كلية الدراسات العليا، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

// يتبع //

15:09ت م

0121



عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاويالتعليم:ـ ماجستير الرقابة المالية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية ، 1414هـ.ـ بكالوريوس إدارة عامة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منطقة مكة المكرمة.ـ وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية.ـ مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، منطقة مكة المكرمة.ـ مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الاجتماعية.ـ مدير مكتب الضمان الاجتماعي، محافظة بيشة، وزارة الشؤون الاجتماعية.العضويات:ـ رئيس لجنة مراكز التأهيل الغير حكومية بمنطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الاجتماعية.ـ عضو لجنة مساعدة الشباب على الزواج بمحافظة بيشة، وزارة الشؤون الاجتماعية.إيمان بنت سعد بن محسن الزهرانيالتعليم:ـ زمالة التعليم العالي، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية، 1440هـ.ـ دكتوراه كيمياء تحليلية، جامعة هل، المملكة المتحدة، 1434هـ.ـ ماجستير كيمياء تحليلية وطب شرعي، جامعة هل، المملكة المتحدة، 1431هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكلية شؤون الطالبات، جامعة الطائف.ـ وكيلة عمادة البحث العلمي، جامعة الطائف.العضويات:ـ رئيسة اللجنة الدائمة لدراسة المبادرات والأعمال التطوعية، جامعة الطائف.ـ رئيسة لجنة الكراسي البحثية، جامعة الطائف.ـ رئيسة اللجنة الدائمة للتقويم الإداري شطر الطالبات، جامعة الطائف.ـ عضو اللجنة الدائمة للتطوير الإداري، جامعة الطائف.عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبارالتعليم:ـ ماجستير القانون، الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1408هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ شريك مؤسس، شركة أحمد صالح الصالح وعبدالعزيز بدر العبدالجبار للمحاماة والاستشارات القانونية.ـ شريك، شركة كليفورد تشانس.ـ شريك، شركة الجدعان للمحاماة والاستشارات القانونية.العضويات:ـ عضو مجلس إدارة، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف.ـ رئيس لجنة الحوكمة، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف.هتان بن عبدالكريم بن علي تمرازالتعليم:ـ دكتوراه القانون البحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة، 1435هـ.ـ ماجستير القانون التجاري والبحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة، 1427هـ.ـ بكالوريوس إدارة وتشغيل السفن التجارية، جامعة ساوثهامبتون سولنت، المملكة المتحدة، 1424هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عميد كلية الدراسات البحرية، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ رئيس قسم الملاحة، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ وكيل كلية الدراسات البحرية، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز.العضويات:ـ عضو اللجنة الدائمة للنشاط الطلابي، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ عضو لجنة التدقيق الإلزامي لتحديد مستوى المملكة من تنفيذ متطلبات الاتفاقيات البحرية، الهيئة العامة للنقل.ـ رئيس الفريق الفني للنقل البحري، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.ـ عضو اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل، جامعة الملك عبدالعزيز.عطية بن محمد بن عتيق العطويالتعليم:ـ دكتوراه هندسة معمارية، جامعة كارديف، المملكة المتحدة، 1426هـ.ـ ماجستير التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.ـ بكالوريوس التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكيل التطوير والجودة المكلف، جامعة تبوك.ـ مساعد وكيل، جامعة تبوك.ـ وكيل جامعة تبوك.ـ عميد الدراسات العليا، جامعة تبوك.عميد كلية الهندسة، جامعة تبوك.العضويات:ـ رئيس اللجنة المنظمة لورشة عمل بعنوان آخر المستجدات في تصميم الخرسانة المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة تبوك.ــ رئيس اللجنة المنظمة لورشة عمل بعنوان أنظمة الوقاية من آثار الزلازل، جامعة تبوك.إبراهيم بن محمد بن هادي آل دغريرالتعليم:ــ ماجستير إدارة أعمال، جامعة نبراسكا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1428هـ.ـ بكالوريوس هندسة صناعية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1415هـ.الخبرات العملية السابقة:ــ نائب الرئيس التنفيذي، شركة إسمنت نجران.ــ الرئيس التنفيذي، شركة وفرة للصناعة والتنمية.ــ مدير عام أول لخدمات ما بعد البيع، شركة عبداللطيف جميل.العضويات:ــ عضو مجلس إدارة، شركة وفرة للصناعة والتنمية.ــ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، مجلس الغرف السعودي.أميرة أحمد عبد الرحمن الجعفريالتعليم:ــ دكتوراه التاريخ، كليات البنات، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.ــ ماجستير التاريخ الإسلامي، كليات البنات، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.ــ بكالوريوس التاريخ، كلية الآداب للبنات، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.الخبرات العملية السابقة:ــ وكيلة شؤون الطالبات، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ــ عميدة كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ــ وكيلة عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك فيصل.ــ وكيلة عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك فيصل.ــ وكيلة عمادة الدراسات العليا، كليات البنات.العضويات:ــ رئيسة لجنة التفكير والتخطيط الاستراتيجي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ــ عضو مجلس الجامعة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ــ عضو المجلس العلمي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ــ رئيسة مجلس كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.ــ عضو مجلس عمادة كلية الدراسات العليا، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.// يتبع //15:09ت م0121

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.