السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة خامسة



أحمد علي سليم المحمادي

التعليم:

ـ بكالوريوس تسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية

الخبرات العملية السابقة:

ـ المدير التنفيذي لقطاع التواصل، الهيئة العامة للترفيه.

ـ مدير عام تسويق الأغذية، شركة نادك.

يزيد محمد التويجري

التعليم:

ـ بكالوريوس التمويل، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 1425هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مستشار رئيس مجلس الإدارة، الهيئة العامة للترفيه.

ـ المستشار المالي، صندوق التنمية الصناعي.

ـ المدير التنفيذي، شركة وجهات الاستثمار الصناعي.

طلال إبراهيم عبدالرحمن القضيبي

التعليم:

ـ ماجستير اقتصاد، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.

ـ بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بورتلاند الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ رئيس مجلس إدارة شركة رويال صن الاينس للتأمين الشرق الأوسط.

ـ الرئيس التنفيذي، بنك الرياض.

ـ الرئيس التنفيذي المساعد، بنك الرياض.

ـ مساعد المدير العام لقطاع المصرفية الدولية، بنك الرياض.

العضويات:

ـ رئيس اللجنة التنفيذية، بنك الرياض.

ـ عضو اللجنة التنفيذية، بنك الرياض.

ـ عضو مجموعة التخطيط الاستراتيجي، بنك الرياض.

ـ عضو مجلس الإدارة، بنك الرياض.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة الرياض المالية.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة التصنيع الوطنية.

نايف رشيد عبدالعزيز الوطبان

التعليم:

ـ ماجستير اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.

ـ بكالوريوس علوم مالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1427هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مستشار وكالة الشؤون المالية والحسابات، وزارة المالية.

ـ مدير عام الاستثمار والخزينة، الهيئة العامة للطيران المدني.

ـ أخصائي مالية، الشركة السعودية للكهرباء.

ـ محلل مالي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

أسامة حسن إبراهيم عارف

التعليم:

ـ دكتوراه إحصاء الضبط الإحصائي على الجودة، جامعة شيفلد هالم، المملكة المتحدة، 1422هـ.

ـ ماجستير إحصاء، جامعة شيفلد، المملكة المتحدة، 1418هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيل جامعة الجوف للتطوير والجودة منتدباً من جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ مستشار مدير جامعة الجوف للتخطيط.

ـ عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي، جامعة الجوف.

ـ مستشار الجودة والتطوير لعدد من الجامعات.

ـ المشرف العام على برنامج الجودة الشاملة في جامعة الملك عبدالعزيز.

العضويات:

ـ رئيس اللجنة الدائمة للتصنيفات الدولية، جامعة الجوف.

ـ عضو اللجنة العليا الدائمة لجوائز التميز، جامعة الجوف.

ـ رئيس اللجنة الدائمة للاعتماد البرامجي، جامعة الجوف.

ـ رئيس اللجنة الدائمة لتطبيق الخدمات والتعاملات الالكترونية للأنظمة الإدارية والمالية والأكاديمية، جامعة الجوف.

ـ عضو اللجنة العليا الدائمة للخطة الاستراتيجية، جامعة الجوف.

فهد عبدالله عبدالرحمن الطياش

التعليم:

ـ دكتوراه الإعلام، جامعة ميشيجان الحكومية وين ستيت ـ ديترويت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1408هـ.

ـ ماجستير الإعلام المرئي والمسموع، جامعة سان فرانسيكو الحكومية ـ كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1404هـ.

ـ بكالوريوس إعلام ـ إذاعة وتليفزيون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1397هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ المشرف على الإدارة والتحرير صحيفة رسالة الجامعة، جامعة الملك سعود.

ـ المشرف على كرسي الرياض الإعلامي، جامعة الملك سعود.

ـ المشرف على الإعلام التربوي ورئيس برنامج الشراكة المجتمعية في جامعة الملك سعود.

ـ رئيس تحرير مجلة المجلة، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.

ـ مدير عام، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.

العضويات:

ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.

ـ عضو اللجنة العلمية والإعلامية للندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات.

ـ رئيس اللجنة الإعلامية للمنتدى الدولي للطاقة.

// يتبع //

15:09ت م

0119



أحمد علي سليم المحماديالتعليم:ـ بكالوريوس تسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية ، 1425هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ المدير التنفيذي لقطاع التواصل، الهيئة العامة للترفيه.ـ مدير عام تسويق الأغذية، شركة نادك.يزيد محمد التويجريالتعليم:ـ بكالوريوس التمويل، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 1425هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مستشار رئيس مجلس الإدارة، الهيئة العامة للترفيه.ـ المستشار المالي، صندوق التنمية الصناعي.ـ المدير التنفيذي، شركة وجهات الاستثمار الصناعي.طلال إبراهيم عبدالرحمن القضيبيالتعليم:ـ ماجستير اقتصاد، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.ـ بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بورتلاند الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ رئيس مجلس إدارة شركة رويال صن الاينس للتأمين الشرق الأوسط.ـ الرئيس التنفيذي، بنك الرياض.ـ الرئيس التنفيذي المساعد، بنك الرياض.ـ مساعد المدير العام لقطاع المصرفية الدولية، بنك الرياض.العضويات:ـ رئيس اللجنة التنفيذية، بنك الرياض.ـ عضو اللجنة التنفيذية، بنك الرياض.ـ عضو مجموعة التخطيط الاستراتيجي، بنك الرياض.ـ عضو مجلس الإدارة، بنك الرياض.ـ عضو مجلس إدارة، شركة الرياض المالية.ـ عضو مجلس إدارة، شركة التصنيع الوطنية.نايف رشيد عبدالعزيز الوطبانالتعليم:ـ ماجستير اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.ـ بكالوريوس علوم مالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1427هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مستشار وكالة الشؤون المالية والحسابات، وزارة المالية.ـ مدير عام الاستثمار والخزينة، الهيئة العامة للطيران المدني.ـ أخصائي مالية، الشركة السعودية للكهرباء.ـ محلل مالي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.أسامة حسن إبراهيم عارفالتعليم:ـ دكتوراه إحصاء الضبط الإحصائي على الجودة، جامعة شيفلد هالم، المملكة المتحدة، 1422هـ.ـ ماجستير إحصاء، جامعة شيفلد، المملكة المتحدة، 1418هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكيل جامعة الجوف للتطوير والجودة منتدباً من جامعة الملك عبدالعزيز.ـ مستشار مدير جامعة الجوف للتخطيط.ـ عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي، جامعة الجوف.ـ مستشار الجودة والتطوير لعدد من الجامعات.ـ المشرف العام على برنامج الجودة الشاملة في جامعة الملك عبدالعزيز.العضويات:ـ رئيس اللجنة الدائمة للتصنيفات الدولية، جامعة الجوف.ـ عضو اللجنة العليا الدائمة لجوائز التميز، جامعة الجوف.ـ رئيس اللجنة الدائمة للاعتماد البرامجي، جامعة الجوف.ـ رئيس اللجنة الدائمة لتطبيق الخدمات والتعاملات الالكترونية للأنظمة الإدارية والمالية والأكاديمية، جامعة الجوف.ـ عضو اللجنة العليا الدائمة للخطة الاستراتيجية، جامعة الجوف.فهد عبدالله عبدالرحمن الطياشالتعليم:ـ دكتوراه الإعلام، جامعة ميشيجان الحكومية وين ستيت ـ ديترويت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1408هـ.ـ ماجستير الإعلام المرئي والمسموع، جامعة سان فرانسيكو الحكومية ـ كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1404هـ.ـ بكالوريوس إعلام ـ إذاعة وتليفزيون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1397هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ المشرف على الإدارة والتحرير صحيفة رسالة الجامعة، جامعة الملك سعود.ـ المشرف على كرسي الرياض الإعلامي، جامعة الملك سعود.ـ المشرف على الإعلام التربوي ورئيس برنامج الشراكة المجتمعية في جامعة الملك سعود.ـ رئيس تحرير مجلة المجلة، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.ـ مدير عام، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.العضويات:ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.ـ عضو اللجنة العلمية والإعلامية للندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات.ـ رئيس اللجنة الإعلامية للمنتدى الدولي للطاقة.// يتبع //15:09ت م0119

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.