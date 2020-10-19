السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة اربعة



إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين

التعليم:

- دكتوراه تاريخ فنون حديثة ومعاصرة، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، 1435هـ.

ـ ماجستير التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية

ـ بكالوريوس التربية الفنية، جامعة البنات بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مشرفة التدريب عن بعد للبرنامج الإبداعي، معهد مسك للفنون بالرياض.

ـ مستشارة غير متفرغة، دار الفنون السعودية.

ـ أستاذة تاريخ الفن في كلية التصاميم، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ـ محاضرة قسم التربية الفنية، كلية خدمة المجتمع، جامعة الملك سعود.

العضويات:

ـ عضو لجنة تحكيم جائزة إثراء للفنون، مركز الملك عبدالعزيز العالمي.

ـ عضو لجنة تحكيم المسابقة التشكيلية، شركة الراجحي المصرفية.

ـ عضو لجنة تحكيم المسابقة الرابعة للفنون التشكيلية، جمعية دسكا.

أسماء سليمان عبدالله المويشير

التعليم:

ـ دكتوراه إحصاء، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1433هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيلة جامعة الجوف، شؤون الطالبات.

العضويات:

ـ عضو مجلس جامعة الجوف.

ـ عضو اللجنة الدائمة لاختيار القيادات الأكاديمية، جامعة الجوف.

حنان بنت عبدالله محمد السماري

التعليم:

ـ ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود،1438هـ.

ـ بكالوريوس إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود،1426هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ مساعد تنفيذي، الهيئة العامة للترفيه.

ـ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ـ المدير التنفيذي لشركة wave للحلول الاستراتيجية.

صالح فهد صالح النزهه

التعليم:

ـ بكالوريوس هندسة كيميائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1402هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس لشركة بدائل البناء.

ـ الرئيس التنفيذي، شركة التصنيع الوطنية.

ـ رئيس العمليات، شركة التصنيع الوطنية.

العضويات:

ـ عضوية جمعية المهندسين.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة بترورابغ.

ـ عضو مجلس إدارة، شركة أسمنت حائل.

ـ عضو مجلس الإدارة، شركة التصنيع الوطنية.

عبدالعزيز سلامة محمد الجلعود

التعليم:

ـ دكتوراه علوم حاسب آلي، جامعة نيوانجلان، استراليا 1439هـ.

ـ ماجستير نظم المعلومات ـ علوم الحاسب، جامعة نيوانجلان استراليا 1433هـ.

ـ بكالوريوس حاسب آلي، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية، 1430هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ وكيل عمادة الجودة والتطوير، جامعة حائل.

ـ مدير وحدة القياس والتقويم، جامعة حائل.

ـ مدير وحدة التصنيف الدولي، جامعة حائل.

العضويات:

ـ عضو لجنة الجودة الدائمة، جامعة حائل.

ـ عضو لجنة الجودة للكليات، جامعة حائل.

ـ عضو لجنة الخطة الاستراتيجية، جامعة حائل.

ـ عضو لجنة مؤشرات الأداء والإحصاء، جامعة حائل.

// يتبع //

15:09ت م

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إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرينالتعليم:- دكتوراه تاريخ فنون حديثة ومعاصرة، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، 1435هـ.ـ ماجستير التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، 1427هـ.ـ بكالوريوس التربية الفنية، جامعة البنات بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مشرفة التدريب عن بعد للبرنامج الإبداعي، معهد مسك للفنون بالرياض.ـ مستشارة غير متفرغة، دار الفنون السعودية.ـ أستاذة تاريخ الفن في كلية التصاميم، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.ـ محاضرة قسم التربية الفنية، كلية خدمة المجتمع، جامعة الملك سعود.العضويات:ـ عضو لجنة تحكيم جائزة إثراء للفنون، مركز الملك عبدالعزيز العالمي.ـ عضو لجنة تحكيم المسابقة التشكيلية، شركة الراجحي المصرفية.ـ عضو لجنة تحكيم المسابقة الرابعة للفنون التشكيلية، جمعية دسكا.أسماء سليمان عبدالله المويشيرالتعليم:ـ دكتوراه إحصاء، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1433هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكيلة جامعة الجوف، شؤون الطالبات.العضويات:ـ عضو مجلس جامعة الجوف.ـ عضو اللجنة الدائمة لاختيار القيادات الأكاديمية، جامعة الجوف.حنان بنت عبدالله محمد السماريالتعليم:ـ ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود،1438هـ.ـ بكالوريوس إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود،1426هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ مساعد تنفيذي، الهيئة العامة للترفيه.ـ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.ـ المدير التنفيذي لشركة wave للحلول الاستراتيجية.صالح فهد صالح النزههالتعليم:ـ بكالوريوس هندسة كيميائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1402هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس لشركة بدائل البناء.ـ الرئيس التنفيذي، شركة التصنيع الوطنية.ـ رئيس العمليات، شركة التصنيع الوطنية.العضويات:ـ عضوية جمعية المهندسين.ـ عضو مجلس إدارة، شركة بترورابغ.ـ عضو مجلس إدارة، شركة أسمنت حائل.ـ عضو مجلس الإدارة، شركة التصنيع الوطنية.عبدالعزيز سلامة محمد الجلعودالتعليم:ـ دكتوراه علوم حاسب آلي، جامعة نيوانجلان، استراليا 1439هـ.ـ ماجستير نظم المعلومات ـ علوم الحاسب، جامعة نيوانجلان استراليا 1433هـ.ـ بكالوريوس حاسب آلي، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية، 1430هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ وكيل عمادة الجودة والتطوير، جامعة حائل.ـ مدير وحدة القياس والتقويم، جامعة حائل.ـ مدير وحدة التصنيف الدولي، جامعة حائل.العضويات:ـ عضو لجنة الجودة الدائمة، جامعة حائل.ـ عضو لجنة الجودة للكليات، جامعة حائل.ـ عضو لجنة الخطة الاستراتيجية، جامعة حائل.ـ عضو لجنة مؤشرات الأداء والإحصاء، جامعة حائل.// يتبع //15:09ت م0118

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.