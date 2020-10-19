السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يسلم محافظ المندق شهادة اعتماد المحافظة مدينة صحية



الباحة 02 ربيع الأول 1442هـ الموافق 19 أكتوبر 2020م واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، محافظ المندق محمد بن معيض الفايز شهادة اعتماد المحافظة مدينة صحية .

جاء ذلك خلال لقاء سموه بالإمارة اليوم ، محافظ المندق محمد الفايز، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد غرم الله وعدد من أهالي المحافظة.

وثمن سمو أمير الباحة اعتماد محافظة المندق مدينة الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية التي سبق وأن تسلم سموه شهادة اعتمادها من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من محافظ المندق عن آلية اعتماد المحافظة مدينة صحية ، مبيناً أن برنامج المدن الصحية هو أحد برامج منظمة الصحة العالمية الوقائية والذي يعزز الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية للفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ في محافظة المندق في عام ١٩٩٨ عندما اختيرت المندق كثاني مدينة بعد البكيرية ليتم تطبيق معايير الاعتماد عليها ، مفيداً بأن عوامل اختيارها مدينة صحية يكمن في الطبيعة البكر والغطاء النباتي الكثيف والمتسع وتوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة وتوفر مياه الشرب الصالحة وعدم وجود مصانع داخل المدينة والتخلص الجيد من النفايات وحسب نظام البلديات بالإضافة إلى التخطيط العمراني الجيد .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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14:53ت م

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