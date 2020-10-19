تسجل 381 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية

الإثنين 19 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 342,583 حالة.



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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5201 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 328,895 حالة.