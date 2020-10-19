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6 علامات تكشف إدمان المخدرات أو تعاطيها
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن عدد من العوامل التي تشير إلى إدمان المخدرات أو تعاطيها كاشفة عن العوامل التي تؤدي إلى الإدمان.
وقالت اللجنة: تتعدد العوامل التي تؤدي إلى الإدمان، وتختلف الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات؛ إلا أنها تتمحور حول العزلة؛ والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة؛ وعدم الالتزام بقواعد الأسرة.
علامات إدمان المخدرات
ونشرت اللجنة إنفوجراف تضمن 6 علامات قد تشير إلى الإدمان وهي :
- التمرد والعصيان وعدم الالتزام بقواعد الأسرة.
- اللجوء للعزلة والغياب عن المجتمع.
- ارتكاب السلوكيات المنحرفة.
- التعثر الدراسي وعدم التكيف مع التعليم.
- الاندفاعية والتهور والرغبة في ارتكاب السلوكيات الخاطئة.
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