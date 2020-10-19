- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: "إلى هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة بين المعتمرين ولله الحمد، ونتلقى الإشادة والثناء من الخارج والداخل على ما وفرته الدولة من خدمات وتسهيلات للمسلمين".
وأضاف "السديس" خلال ندوة العمرة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات": نشكر للقيادة الرشيدة إدارتها لهذه الجائحة، وقد أثبتت كفاءتها العالية في إدارة الأزمات والكوارث، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء.
وتابع الشيخ "السديس": هناك 4 آلاف عامل للتعقيم المستمر عند دخول وخروج كل فوج من وإلى المسجد الحرام، يقومون بتعقيم السجاد 12 مرّة يومياً، والرئاسة حريصة جداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المعتمرين والمصلين.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 03:00 PM
قال: نتلقى الإشادة والثناء من الخارج والداخل على ما وفرته الدولة من خدمات
قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: "إلى هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة بين المعتمرين ولله الحمد، ونتلقى الإشادة والثناء من الخارج والداخل على ما وفرته الدولة من خدمات وتسهيلات للمسلمين".
وأضاف "السديس" خلال ندوة العمرة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات": نشكر للقيادة الرشيدة إدارتها لهذه الجائحة، وقد أثبتت كفاءتها العالية في إدارة الأزمات والكوارث، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء.
وتابع الشيخ "السديس": هناك 4 آلاف عامل للتعقيم المستمر عند دخول وخروج كل فوج من وإلى المسجد الحرام، يقومون بتعقيم السجاد 12 مرّة يومياً، والرئاسة حريصة جداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المعتمرين والمصلين.
، "السديس": إلى هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة بين المعتمرين ولله الحمد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس": إلى هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة بين المعتمرين ولله الحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.