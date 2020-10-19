محمد بن مسعود - الدمام - في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي يجمع الشباب السعودي مع مواطنه الاتحاد .

وتقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب والاتحاد، الأربعاء الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وكان دور نصف النهائي قد توقف مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تحدد اللجنة المنظمة للبطولة المواعيد الجديدة . Advertisements ، الشباب والاتحاد وجهاً لوجه في الثاني من ديسمبر المقبل بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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