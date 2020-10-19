، بولندا تُحَوّل ملعب كرة قدم إلى مستشفى بعد زيادة الإصابات بكورونا ،

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أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الاثنين، عن تخطيط بولندا لافتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في العاصمة وارسو، نتيجة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال مولر للتلفزيون العام البولندي: إن "بولندا تعتزم افتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في وارسو؛ في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتواجه زيادة العبء على النظام الصحي".
ووفق "روسيا اليوم" أضاف مولر أن "غرف المؤتمرات بالملعب ستتحول إلى مستشفى بسعة 500 سرير لمرضى كورونا".
وأعلنت العديد من الدول حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بعد الازدياد الكبير في أعداد المصابين بكورونا؛ فيما تشهد دول أخرى انخفاضًا نسبيًّا في هذه الأعداد.فيروس كورونا الجديد
بولندا تُحَوّل ملعب كرة قدم إلى مستشفى بعد زيادة الإصابات بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-19
أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الاثنين، عن تخطيط بولندا لافتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في العاصمة وارسو، نتيجة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال مولر للتلفزيون العام البولندي: إن "بولندا تعتزم افتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في وارسو؛ في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتواجه زيادة العبء على النظام الصحي".
ووفق "روسيا اليوم" أضاف مولر أن "غرف المؤتمرات بالملعب ستتحول إلى مستشفى بسعة 500 سرير لمرضى كورونا".
وأعلنت العديد من الدول حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بعد الازدياد الكبير في أعداد المصابين بكورونا؛ فيما تشهد دول أخرى انخفاضًا نسبيًّا في هذه الأعداد.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
01:32 PM
قالت: غرف المؤتمرات بالملعب ستتحول إلى مستشفى بسعة 500 سرير
أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الاثنين، عن تخطيط بولندا لافتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في العاصمة وارسو، نتيجة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال مولر للتلفزيون العام البولندي: إن "بولندا تعتزم افتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في وارسو؛ في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتواجه زيادة العبء على النظام الصحي".
ووفق "روسيا اليوم" أضاف مولر أن "غرف المؤتمرات بالملعب ستتحول إلى مستشفى بسعة 500 سرير لمرضى كورونا".
وأعلنت العديد من الدول حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بعد الازدياد الكبير في أعداد المصابين بكورونا؛ فيما تشهد دول أخرى انخفاضًا نسبيًّا في هذه الأعداد.
، بولندا تُحَوّل ملعب كرة قدم إلى مستشفى بعد زيادة الإصابات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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