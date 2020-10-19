محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات وصل إلى 1.415.316 إصابة سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات.روسيا فيروس كورونا الجديد روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-19 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات. Advertisements 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 12:02 PM إجمالي الحالات وصل إلى 1.415.316 إصابة إجمالي الحالات وصل إلى 1.415.316 إصابة سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات. ، روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.