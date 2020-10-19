السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 791 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 791 جولة رقابية، و 9 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 146 مخالفة، منها 133مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 10 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و 3 مخالفات للتكدس في مساكن العمالة، ورفع 7626 طناً من النفايات، وإزالة 4033 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9403 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 770 موقعاً، باستخدام 153578 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة خطتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لجميع المنشآت، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز (940).

// انتهى //

13:54ت م

0096



الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 791 جولة رقابية، و 9 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 146 مخالفة، منها 133مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 10 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و 3 مخالفات للتكدس في مساكن العمالة، ورفع 7626 طناً من النفايات، وإزالة 4033 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9403 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 770 موقعاً، باستخدام 153578 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة خطتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لجميع المنشآت، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز (940).// انتهى //13:54ت م0096

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