السعودية اليوم / "البدعة وتعريفها وخطرها" محاضرة بالعقيق



الباحة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

ينظم القسم النسائي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق غدًا, محاضرة علمية بعنوان "البدعة وتعريفها وخطرها", وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.

وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة العشاء، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم, وضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.

// انتهى //

13:32ت م

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