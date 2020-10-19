السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جوازات منطقة الرياض



الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام المنصرم 1441 هـ .

واطلع سموه على التقرير الذي يشمل إحصائيات ميدانية وإجرائية وضبطيات و افتتاح مكتب الجوازات بمبنى إمارة منطقة الرياض .

وتمنى سموه التوفيق والنجاح لهم، مشدداً على دورهم الهام . ‏

// انتهى //

13:26ت م

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