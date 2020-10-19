السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تطلق اختباراً لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية



المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اختباراً معيارياً لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للطلاب المستجدين الدوليين خلال تواجدهم في بلدانهم، وذلك للالتحاق بالدراسة في مرحلة البكالوريوس أو تأهيلهم في معهد تعليم اللغة العربية.

وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنه نظرًا للإقبال الكبير للتسجيل في الجامعة فقد صمّمت الجامعة اختبارًا لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية، لمزيد من التخطيط الجيد للمتقدم بتقييم مستواه اللغوي، ومعرفة البرنامج الملائم له، وكذلك التخطيط الجيد بالنسبة للجامعة، والتدقيق في مستويات الطلاب، للاستعداد الجيد للدراسة بما يحقق جودة التدريس, مؤكداً حريصة على استقطاب الطلاب المتميزين من أنحاء العالم.

بدوره بين رئيس اللجنة المكلّفة بإعداد اختبار اللغة العربية الدكتور بدر هديبان الحربي أن الاختبار المعياري يهدف إلى تحديد مستوى طلاب المنح في اللغة العربية في بلدانهم، خصوصاً خلال جائحة فيروس

// انتهى //

13:21ت م

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المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اختباراً معيارياً لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للطلاب المستجدين الدوليين خلال تواجدهم في بلدانهم، وذلك للالتحاق بالدراسة في مرحلة البكالوريوس أو تأهيلهم في معهد تعليم اللغة العربية.وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنه نظرًا للإقبال الكبير للتسجيل في الجامعة فقد صمّمت الجامعة اختبارًا لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية، لمزيد من التخطيط الجيد للمتقدم بتقييم مستواه اللغوي، ومعرفة البرنامج الملائم له، وكذلك التخطيط الجيد بالنسبة للجامعة، والتدقيق في مستويات الطلاب، للاستعداد الجيد للدراسة بما يحقق جودة التدريس, مؤكداً حريصة على استقطاب الطلاب المتميزين من أنحاء العالم.بدوره بين رئيس اللجنة المكلّفة بإعداد اختبار اللغة العربية الدكتور بدر هديبان الحربي أن الاختبار المعياري يهدف إلى تحديد مستوى طلاب المنح في اللغة العربية في بلدانهم، خصوصاً خلال جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، ليتسنى لهم الانضمام للجامعة عن بعد، حيث تم نشر الاختبار للطلاب ورصد النتائج، بمتابعة وإشراف من عمادة القبول والتسجيل, وبالتعاون مع عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات.// انتهى //13:21ت م0084

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