السعودية اليوم / وزراء النقل العرب يناقشون غداً مقترحا مصريا لإنشاء شركة متخصصة لنقل البضائع بين الدول العربية



القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب أعمال الدورة ( 65 ) غداً (افتراضيا) برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة (33 )لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها بعد غد، افتراضيا أيضا في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح اليوم، إن المكتب التنفيذي يناقش مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية (33 )لمجلس وزراء النقل العرب والذي يتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل العربي، ومنها تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تقترح وزارة النقل في جمهورية مصر العربية إنشاء شركة عربية متخصصة لنقل البصائع بين الدول العربية، والنظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي فيما بين الدول العربية، ومن ثم ورفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليهما وهما (مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية)، و (المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة).

وأضافت الظاهر أن مشروع جدول إعمال المكتب التنفيذى والمجلس الوزاري يتضمن أيضا مناقشة الدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وعدم وجود أسس راسخة لتلك الصناعة في المنطقة العربية، مما يعد من العوامل التي تحد من حجم التجارة العربية البينية، وتؤثر على حجم وتكلفة التجارة مع بعض دول العالم، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع نقاط الاتصال بالدول العربية للتعريف بمفهوم وفوائد إنشاء تجمعات بحرية وطنية والانضمام إلى منظومة التجمع البحري العربي المقترح إنشاؤها، والتي تحقق تطويراً لقطاع النقل البحري العربي والارتفاع بالعوائد الاقتصادية.

وأوضحت أن المكتب سيناقش مقترحا بوضع مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي لكونه القطاع الأكثر تضرراً جراء جائحة فيروس

// انتهى //

13:13ت م

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القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسيعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب أعمال الدورة ( 65 ) غداً (افتراضيا) برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة (33 )لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها بعد غد، افتراضيا أيضا في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح اليوم، إن المكتب التنفيذي يناقش مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية (33 )لمجلس وزراء النقل العرب والذي يتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل العربي، ومنها تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تقترح وزارة النقل في جمهورية مصر العربية إنشاء شركة عربية متخصصة لنقل البصائع بين الدول العربية، والنظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي فيما بين الدول العربية، ومن ثم ورفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليهما وهما (مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية)، و (المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة).وأضافت الظاهر أن مشروع جدول إعمال المكتب التنفيذى والمجلس الوزاري يتضمن أيضا مناقشة الدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وعدم وجود أسس راسخة لتلك الصناعة في المنطقة العربية، مما يعد من العوامل التي تحد من حجم التجارة العربية البينية، وتؤثر على حجم وتكلفة التجارة مع بعض دول العالم، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع نقاط الاتصال بالدول العربية للتعريف بمفهوم وفوائد إنشاء تجمعات بحرية وطنية والانضمام إلى منظومة التجمع البحري العربي المقترح إنشاؤها، والتي تحقق تطويراً لقطاع النقل البحري العربي والارتفاع بالعوائد الاقتصادية.وأوضحت أن المكتب سيناقش مقترحا بوضع مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي لكونه القطاع الأكثر تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا ، كما يناقش المكتب حث الدول العربية على سرعة المصادقة على بروتوكول اتفاقية شيكاغو لتوسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتصبح (40) عضواً بدلاً من (36) عضواً، وكذلك بروتوكول لزيادة أعضاء لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضواً بدلاً من (19) عضواً، بما يهدف إلى تحقيق توازن أفضل في تمثيل الدول وحصول الكتلة العربية على مقعد إضافي، وإقرار برنامج ندوات تنظمها الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والاتحادات العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي، ووضع دليل استرشادى عربي للتدابير الاحترازية في هذا القطاع الحيوي للتعامل مع حالات الطوارئ.// انتهى //13:13ت م0079

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