السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة ثالثة

الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسفيما يلي السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمس الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) وتاريخ 1 / 3 / 1442 هـ بتكوين أعضائه :سعد صليب مطلق العتيبيالتعليم:- بكالوريوس تربية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية ، 1413هـ.الخبرات العملية السابقة:- رئيس مجلس إدارة شركة يسر للنقل البري.- رئيس مجلس إدارة شركة جيم التعليمية.- رئيس مجلس إدارة شركة أنساب مصر للاستثمارات.- رئيس مجلس إدارة شركة فيول.- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للفحم البترولي المكلّس.العضويات:- رئيس برنامج أنساب للخدمة الاجتماعية.- عضو الهيئة السعودية للمقاولين.- عضو مجلس أمناء جائزة التميز السنوي بالمنطقة الشرقية.- عضو المجلس الاستشاري الأعلى، جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.- عضو المجلس السعودي للجودة.عبد الرحمن عبدالمحسن محمد الراجحيالتعليم:- زمالة أبحاث الصحة العامة، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.- ماجستير الصحة الدولية، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.الخبرات العملية السابقة:- استشاري الأمراض المعدية.- مدير عام شؤون التعليم والأبحاث، مستشفى الملك فيصل التخصصي.- أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية، جامعة الفيصل.- المدير التنفيذي، مستشفى الملك فيصل التخصصي.- مستشار، منظمة الصحة العالمية.العضويات:- عضو اللجنة المركزية لمكافحة العدوى، وزارة الصحة.- رئيس لجنة الأبحاث السريرية، مستشفى الملك فيصل التخصصي.- رئيس لجنة عمل لنظام معلومات السريري، مستشفى الملك فيصل التخصصي.- رئيس مجموعة عمل إعداد تعليمات زراعات الدم، مستشفى الملك فيصل التخصصي.- رئيس لجنة مكافحة العدوى، مستشفى الملك فيصل التخصصي.تركي حمود خلاف العنزيالتعليم:- ماجستير العلوم العسكرية، المملكة العربية السعودية.الخبرات العملية السابقة:ـ مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الغربي، وزارة الحرس الوطني.- قائد مدارس الحرس الوطني، وزارة الحرس الوطني.- مساعد قائد مدارس الحرس الوطني، وزارة الحرس الوطني.- قائد مدرسة المشاة، وزارة الحرس الوطني.- مدرب بوزارة الحرس الوطني.عبد المحسن محمد علي المنيفالتعليم:- دبلوم عالي برنامج دراسات الأنظمة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.بكالوريوس أنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.الخبرات العملية السابقة:- نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً).- وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة.- مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً).- رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً)، منطقة القصيم.- رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً). منطقة نجران.خالد عبد المحسن محمد المحيسنالتعليم:- دكتوراه قانون، جامعة ويسكانسون، الولايات المتحدة الأمريكية.- ماجستير قانون، الجامعة الأمريكية، المملكة العربية السعودية.- بكالوريوس قانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.الخبرات العملية السابقة:- رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً).- عضو هيئة التدريب، معهد الإدارة العامة.- عضو التدريب بالغرفة التجارية الصناعية.العضويات:عضو لجنة الفصل في مخالفات السوق المالية.عضو لجنة الفصل في مخالفات المنافسة، وزارة التجارة.عضو اللجنة القانونية، وزارة التجارة.عضو المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة.عقلاء علي تركي العقلاءالتعليم:- بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.الخبرات العلمية السابقة:- نائب رئيس الديوان الملكي.- مشرف عام على إدارة اللجان، الديوان الملكي.- نائب مدير عام مكتب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.- مشرف عام على الشعبة السياسية بالديوان الملكي.منصور سلطان عبد الله التركي:التعليم:- بكالوريوس هندسة كهربائية، الولايات المتحدة الأمريكية.الخبرات العملية السابقة:- المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.- قائد مركز القيادة والسيطرة، وزارة الداخلية.العضويات:- عضو اللجنة الوطنية لسلامة المرور، وزارة الداخلية.عبد الرحمن صنهات عبد الله الحربيالتعليم:ـ دكتوراه علاقات دولية، جامعة هانكوك، جمهورية كوريا الجنوبية.ـ ماجستير علوم عسكرية، كلية القيادة والأركان، المملكة العربية السعودية.ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك عبد العزيز الحربية، المملكة العربية السعودية.الخــبرات العمليـة السابقة:- مدير إدارة التقييم، مركز الأمن الوطني.- مساعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.- مساعد مدير إدارة الأمن العسكري بهيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة، وزارة الدفاع.- مدير قسم أمن المنشآت، وزارة الدفاع.العضويات:ـ عضو اللجنة السعودية اليابانية المشتركة،وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.ـ عضو اللجنة الدائمة لأمن المطارات، وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.ـ عضو لجنة تطوير القوات المسلحة، وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.رزق مقبول حمدان الريسالتعليم:- دكتوراه قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1414هـ.- ماجستير قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1410هـ.- بكالوريوس قانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.الخبرات العملية السابقة:- عميد كلية الحقوق جامعة الملك سعود.- مدير مركز البحوث، جامعة الملك سعود.العضويات:- عضو الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية.- رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية.فيحان عبد العزيز قنيفذ بن لبدهالتعليم:- بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1399هــ.الخــبرات العمليـة السابقة:- محافظ الزلفي.- محافظ عفيف.- محافظ ثادق.- وكيل محافظة حوطة بني تميم.- مدير الاتصالات الإدارية، إمارة الرياض.العضويات:- رئيس اللجان المحلية والأمنية بالمحافظات.- عضو لجنة إصلاح ذات البين.منى بنت عابد بن محمد خزندارالتعليـم:- ماجستير التاريخ الحديث، جامعة السوربون بباريس، فرنسا، 1409هـ.- بكالوريوس الأدب المقارن، الجامعة الأمريكية بباريس، فرنسا، 1394هـ.الخــبرات العمليـة السابقة:- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.- المدير العام لمعهد العالم العربي، باريس.- مستشار ثقافي في الهيئة العامة للسياحة والآثار.- أمين مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية / إثراء.- رئيس قسم التصوير والفن المعاصر، معهد العالم العربي.العضويات:- عضوية المكاتب الدولية.ناصر محمد عبد العزيز الدغيثرالتعليم:- بكالوريوس لغة عربية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.الخبرات العملية السابقة:- مستثمر في التجارة والسياحة.- المشرف على تنظيم البطولة العربية السادسة لكرة الماء.- المشرف على تنظيم البطولة العربية الثانية عشرة للأندية الأبطال.- المشرف على تنظيم البطولة العربية الثالثة عشرة لكرة الماء.- المشرف على تنظيم البطولة الآسيوية السابعة لكرة الماء.العضويات:- عضوية المجلس المحلي لمحافظة الخبر.- عضوية الاتحاد العربي للسباحة.- عضو لجنة الاستثمار الرياضي بالغرفة التجارية.- عضو لجنة العلاقات الدولية لألعاب الماء.// يتبع 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عام / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه / إضافة أولى

إبراهيم بن محمد بن عبد الله القناص

التعليم:

- دكتوراه الإدارة الأمنية، 1426هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية.

العضويات:

- عضو لجنة الخبراء والمساندة الخاصة في انتخابات أعضاء مجلس الاتحادات الرياضية، الاتحاد السعودي.

- عضو اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الرياضية.

- عضو لجنة الإعداد والتأهيل لأولمبياد لندن.

- عضو لجنة الحكام العربية والخليجية.

تركي بن صالح بن عبد الله العواد

التعليـم:

- دكتوراه الإعلام السياسي، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة، 1431هـ.

- ماجستير إعلام دولي، جامعة ليدز، المملكة المتحدة.

- بكالوريوس إعلام، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- رئيس تحرير مجلتي الدبلوماسي باللغتين العربية والإنجليزية الصادرة عن معهد الدراسات الدبلوماسية.

- محلل رياضي.

- كاتب عمود أسبوعي، صحيفة الرياضية.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

- عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

- رئيس لجنة الإعلام والتدريب بالاتحاد الآسيوي للإعلام، الاتحاد السعودي.

صلاح خالد بن بخيت الطالب

التعليم:

- دكتوراه المحاسبة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.

بكالوريوس المحاسبة المهنية، جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- نائب الرئيس للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار.

- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضيافة التراثية «نُزل».

العضويات:

- شارك في العديد من العضويات والجمعيات المهنية حول السياحة في المملكة.

ريمه صالح أحمد اليحيا

التعليم:

- دكتوراه مسرح، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، المملكة العربية السعودية 1426هـ.

- ماجستير مسرح، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1418هـ.

- بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1412هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، وزارة التعليم.

- رئيس تحرير مراجعات الكتب، جامعة الأمير سلطان.

- عميد كلية العلوم الإنسانية، جامعة الأمير سلطان.

- عميد الجامعة، جامعة الأمير سلطان.

- وكيل الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، جامعة الأمير سلطان.

العضويات:

- رئيس اللجنة الفرعية للجنة تصنيف الجامعة، جامعة الأمير سلطان.

- رئيس اللجنة المؤسسية لشؤون الموظفين، جامعة الأمير سلطان.

- رئيس لجنة الموضوع الاستراتيجي الثالث، جامعة الأمير سلطان.

- عضو المجلس الاستشاري لكلية العلوم الإنسانية، جامعة الأمير سلطان.

- رئيس اللجنة التأديبية العليا، جامعة الأمير سلطان.

علي أحمد شويل القرني

التعليم:

- دكتوراه صحافة وإعلام دولي، جامعة منسوتا الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1407هـ.

ماجستير صحافة دولية، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.

بكالوريوس صحافة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- مستشار ورئيس قسم الإعلام والاتصال، جامعة الملك خالد.

المشرف العام على صحيفة آفاق، جامعة الملك خالد.

المشرف العام على المركز الإعلامي، جامعة الملك خالد.

المشرف على صحيفة رسالة الجامعة، جامعة الملك سعود.

العضويات:

- رئيس اللجان العلمية للمؤتمرات الدولية للإعلام، جامعة الملك خالد.

- رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، جامعة الملك سعود.

- رئيس اللجنة الإعلامية، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

- رئيس اللجنة الإعلامية المختصة بدراسة نظام المعاقين بمركز الملك سلمان للإعاقة.

سميه أنور عبد المجيد جبرتي

التعليم:

- ماجستير الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- مساعدة رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.

- رئيسة مركز التواصل الدولي، وزارة الإعلام.

- رئيسة تحرير صحيفة سعودي جازيت، مؤسسة عكاظ للصحافة.

- نائبة رئيس التحرير، صحيفة سعودي جازيت، مؤسسة عكاظ للصحافة.

- نائبة رئيس التحرير، صحيفة عرب نيوز، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.

منصور عطية محمد المزروعي

التعليم:

- دكتوراه الأرصاد الجوية والتغير المناخي، جامعة ايست أنجليا، المملكة المتحدة، 1428هـ.

- ماجستير الأرصاد الجوية والتغير المناخي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1419هـ.

- بكالوريوس الأرصاد الجوية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- مستشار غير متفرغ للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأرصاد والمناخ.

- رئيس قسم الأرصاد، جامعة الملك عبد العزيز.

- مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي، جامعة الملك عبد العزيز.

- مستشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز.

العضويات:

- عضو اللجنة المشكلة لدراسة الاستمطار الصناعي على المملكة، وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- عضو الجمعية السعودية للعلوم البيئية، جامعة الملك عبد العزيز.

- عضو اللجنة الوطنية لسلاح المناخ، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

- عضو الجمعية السعودية لعلوم الأرصاد الجوية، جامعة الملك عبد العزيز.

- عضو الفريق الوطني لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتقنيات البيئة في المملكة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

خالد محمود عمر زبير

التعليم:

- دكتوراه علوم البحار، جامعة ماين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1423هـ.

- ماجستير علوم البحار، جامعة ماين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.

- بكالوريوس الفيزياء البحرية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- عميد كلية علوم البحار المكلف في جامعة الملك عبد العزيز.

- المشرف العام على سفينة الأبحاث، جامعة الملك عبد العزيز.

- المشرف على كرسي الأمير خالد بن سلطان، جامعة الملك عبد العزيز.

- وكيل كلية علوم البحار للتطوير، جامعة الملك عبد العزيز.

- رئيس بيت الخبرة للاستشارات والخدمات البيئية، جامعة الملك عبد العزيز.

العضويات:

- رئيس لجنة المعرض للمؤتمر الدولي لبيئة البحر الأحمر، جامعة الملك عبد العزيز.

- عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لبيئة البحر الأحمر.

- رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية لعلوم البحار، جامعة الملك عبد العزيز.

- رئيس الجمعية السعودية لعلوم البحار، جامعة الملك عبد العزيز.

- رئيس لجنة أمانة المؤتمر الدولي لترشيد استعمالات المياه في المناطق الجافة.

ياسر عبد الرحمن محمود حافظ

التعليم:

- دكتوراه الفلك والفيزياء، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، 1426هـ.

- ماجستير الفلك والفيزياء، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، 1417هـ.

- بكالوريوس الفلك، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- أستاذ مشارك، معهد بحوث الفضاء.

- المشرف على المركز الوطني للفلك، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- مؤسس ومدير أول مرصد فلكي الراديوي مكتمل في العالم العربي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- رئيس وحدة الدراسات الكونية بالمركز الوطني للفيزياء التطبيقية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- أول مشرف على مركز تميز أبحاث القمر والأجسام القريبة من الأرض بالتعاون مع وكالة ناسا، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

العضويات:

- عضو اللجنة العلمية ودراسة التقارير والأبحاث، معهد الفضاء والأبحاث.

- عضو اللجنة التأسيسية والتخطيط لبرنامج الفضاء والفلك، جامعة الملك سعود.

- رئيس فريق العمل التابعة للجنة التنفيذية لتحري الهلال، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- عضو اللجنة التنفيذية لترائي الهلال.

- عضو لجنة كتابة البرنامج الحاسوبي لتقويم أم القرى، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

مطشر طراد راكان المرشد

التعليم:

- ماجستير إدارة أعمال دولية، جامعة سانت هيلنا، المملكة المتحدة، 1421هـ.

- بكالوريوس إدارة عامة، جامعة كلية ويست فالي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة ميريلنش السعودية في بنك أوف أمريكا.

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مصرف الإنماء.

- مدير تنفيذي، البنك الأهلي.

- مستشار مالي، مجموعة الريس.

- نائب رئيس الخزينة، البنك السعودي البريطاني.

العضويات:

- عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.

- عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

- عضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني.

- عضو مجلس الغرف السعودية.

- عضو منتدى المصرفيين العرب، أمريكا.

- عضو جمعية الاقتصاد السعودية.

عيسى محمد عبد العزيز العيسى

التعليم:

- بكالوريوس، كلية الملك عبد العزيز الحربية، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.

- ماجستير، علوم إدارية.

الخبرات العملية السابقة:

- رئيس مجلس إدارة سامبا المالية.

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، سامبا المالية.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فيزا" لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

العضويات:

- رئيس مجلس إدارة سامبا المالية.

- عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى.

- عضو لجنة الاستثمار، المؤسسة العامة للتقاعد.

- عضو مجلس الاستثمار، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- عضو اللجنة التنفيذية في شركة فيزا العالمية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

- عضو مجلس الأمناء للجامعة الأمريكية.

- عضو مجلس حماية المنافسة.

محمد سعد بطي الفراج السبيعي

التعليم:

- ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين، الجامعة الأمريكية ببيروت، لبنان 1428هـ.

- بكالوريوس إدارة تمويل، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1415هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية.

- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، المنطقة الشرقية.

- رئيس اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية، المنطقة الشرقية.

- المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة معارض الظهران الدولية.

- عضو مجلس إدارة أسواق المزرعة، الشركة السعودية للتسويق.

- عضو مجلس إدارة شركة تطوير التقنيات الذكية المحدودة.

- عضو مجلس إدارة شركة مشراف للتطوير العقاري.

- عضو اللجنة الوطنية الصحية، مجلس الغرف السعودية.

متعب عايد الضبيطي المطيري

التعليم:

- دكتوراه الفلسفة في علوم الكمبيوتر، جامعة فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 1438هـ.

- ماجستير أمن المعلومات، جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية 1433هـ.

- بكالوريوس علوم كمبيوتر ـ ضمان المعلومات، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 1431هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- أستاذ مساعد في قسم نظم المعلومات الإدارية، جامعة الملك سعود.

- مؤسس ومشرف المجموعة السعودية لضمان المعلومات ـ حماية.

- محاضر في قسم نظم المعلومات الإدارية، جامعة الملك سعود.

- مساعد المدير لكرسي الأمير مقرن لتقنية أمن المعلومات، جامعة الملك سعود.

العضويات:

- عضو لجنة التحكيم في هاكثون الحج، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

- عضو لجنة التحكيم، الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

- عضو هيئة تحرير مجلة بحوث أمن المعلومات والجرائم السيبرانية.

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عام / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه / إضافة ثانية

لطيفه محمد عبد العزيز العبد الكريم

التعليم:

- دكتوراه علوم الحاسب - الذكاء الاصطناعي، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 1438هـ.

- ماجستير علوم الحاسب - الذكاء الاصطناعي، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 1433هـ.

- بكالوريوس علوم الحاسب - تقنية معلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1424هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- أستاذ مساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة المك سعود.

- مستشار الذكاء الاصطناعي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- باحث في جامعة ليفربول - بريطانيا.

- محاضر في كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة المك سعود.

العضويات:

- عضو، لجنة مجموعة أخلاقيات وسياسات الذكاء الاصطناعي في اليونسكو.

أسامة ياسين أحمد الخياري

التعليم:

- بكالوريوس نظم معلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1411هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- المدير العام ورئيس القطاع الحكومي، شركة أكسنتشر السعودية.

- المدير العام، شركة الفيصلية للأعمال والتقنية.

- مدير قطاع الخدمات المدارة، شركة الفيصلية للأعمال والتقنية.

- المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق، شركة الفيصلية للأعمال والتقنية.

- مدير البنية التحتية التقنية، مجموعة الفيصلية.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونية.

- عضو مجلس إدارة شركة نماء المنورة.

- عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.

- عضو لجنة تطوير الأعمال وممثل الإدارة العليا، مجلس إدارة شركة أكسنتشر السعودية.

- عضو لجنة الاستحواذ والدمج، مجموعة الفيصلية.

ناصر منصور محمد طيران

التعليم:

- دكتوراه علوم حاسب - ذكاء اصطناعي، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1433هـ.

- ماجستير علوم حاسب - ذكاء اصطناعي، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1429هـ

- ماجستير هندسة برمجيات، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة، 1426هـ.

- بكالوريوس علوم حاسب، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- المشرف العام على إدارة المخاطر، جامعة الملك خالد.

- مستشار لمدير جامعة الملك خالد.

- المشرف على إدارة تقنية المعلومات، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

- المشرف على إدارة التقويم والاعتماد الأكاديمي لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

- مستشار للجودة، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

العضويات:

- رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع نظام دعم اتخاذ القرار، جامعة الملك خالد.

- عضو اللجنة الدائمة للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، جامعة الملك خالد.

- رئيس لجنة ربط المؤسسات التعليمية بالنظام الإلكتروني للاعتماد، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

- عضو اللجنة العامة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

- رئيس اللجنة الأكاديمية للتحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي لبرامج علوم الحاسب، جامعة الملك خالد.

- رئيس اللجنة الاستشارية، كلية علوم الحاسب، جامعة الملك خالد.

عبد الله سعد إبراهيم الوقداني

التعليم:

- دكتوراه هندسة موارد المياه، جامعة بيردو، الولايات المتحدة الأمريكية 1413هـ.

- ماجستير علوم وإدارة موارد المياه، كلية الأرصاد والبيئة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية 1408هـ.

- بكالوريوس هندسة مدنية، كلية الهندسة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية 1405هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- عميد كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة في جامعة الملك عبد العزيز.

- وكيل كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة للتطوير في جامعة الملك عبدالعزيز.

- وكيل عمادة البحث العلمي للبرامج والتطوير في جامعة الملك عبد العزيز.

- وكيل كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز.

العضويات:

- رئيس مجلس كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة في جامعة الملك عبدالعزيز.

- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية.

- عضو المجلس العلمي لجامعة الملك عبد العزيز.

- رئيس لجنة اختبارات القدرات في المركز الوطني للقياس والتقويم.

- عضو مجلس الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز.

صالح محمد صالح الشمراني

التعليم:

- دكتوراه علوم الحاسب، جامعة ولاية كينت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1429هـ.

- ماجستير علوم الحاسب، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1421هـ.

- بكالوريوس علوم حاسبات، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة بيشة.

- أستاذ دكتور كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، جامعة بيشة.

- وكيل الشؤون التعليمية المكلف، جامعة بيشة للشؤون التعليمية.

- عميد مكلف لمعهد البحوث والاستشارات، جامعة بيشة.

- عميد لكليتي الحاسبات وتقنية المعلومات، جامعة جدة.

العضويات:

- رئيس اللجنة الدائمة للترقيات العلمية، جامعة بيشة.

- رئيس اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين، واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، جامعة بيشة.

- رئيس المجلس العلمي، جامعة بيشة.

- رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التدريب عن بعد لخريجات جامعة جدة - المبادرة الوطنية، جامعة جدة.

عيسى بن رفاعي بن بداح السميري العتيبي

التعليم:

- دكتوراه أمن الاتصالات والشبكات، المملكة المتحدة.

- ماجستير هندسة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والأقمار الصناعية، المملكة المتحدة.

- بكالوريوس علوم الدفاع الجوّي، أكاديمية الدفاع الجوي المصرية، جمهورية مصر العربية.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- خبير في الاتحاد الدولي للاتصالات.

- مدير قسم أمن الشبكات والاتصالات، وزارة الدفاع.

- مدير قسم الأبحاث والتطوير، وزارة الدفاع.

- مدير قسم الشبكات والاتصالات، وزارة الدفاع.

- مسؤول هندسة أنظمة التقنية والاتصالات، وزارة الدفاع.

محمد بن سعد بن علي آل زومه الغامدي

التعليم:

- دكتوراه الاقتصاد الإسلامي، جامعة درهام، المملكة المتحدة.

- ماجستير الاقتصاد الإسلامي والبنوك، جامعة لفبرا، المملكة المتحدة.

- بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية السابقة:

- وكيل كلية العلوم الاقتصادية والمالية للجودة، جامعة أم القرى.

- عميد الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، جامعة الباحة.

- أستاذ مساعد، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة الباحة.

العضويات:

ممثل مجموعة بن زومة الممولة لكرسي بن زومة للأبحاث وصناعة المياه المعبأة، جامعة الملك عبد العزيز.

عضو مجلس إدارة مجموعة بن زومة للتجارة والصناعة.

عضو مجلس إدارة مصنع مياه الجنوب.

عضو مجلس إدارة شركة صفا.

فهد بن سليمان بن عبد الله التخيفي

التعليم:

- دكتوراه الإحصاء التطبيقي، جامعة شمال كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.

- ماجستير الإحصاء النظري، جامعة كولورادو الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية.

- بكالوريوس الرياضيات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- مشرف على مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مصلحة الإحصاء.

- وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة.

- مدير إدارة الأبحاث، هيئة السوق المالية.

- مدير إدارة البرامج المالية، معهد الإدارة العامة.

مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري

التعليم:

- دبلوم عالي الأنظمة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.

- بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- رئيس الشؤون الفنية، النيابة العامة.

- مدعي استئناف، النيابة العامة.

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ، ورئيس دائرة المال، هيئة التحقيق والادعاء العام.

العضويات:

- عضو مجلس التأديب، النيابة العامة.

- عضو لجنة الظروف الخاصة، النيابة العامة.

- عضو مجلس النيابة العامة، جامعة جازان.

عبد الله بن حمد بن عبد الله السلامة

التعليم:

- دكتوراه اقتصاد دولي، جامعة درم، المملكة المتحدة 1415هـ.

- ماجستير اقتصاد، جامعة وسترن الينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.

- بكالوريوس العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

- أستاذ مشارك في الاقتصاد، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

- المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

- المشرف العام على مكتب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية.

- عضو مجلس إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

- رئيس اللجنة المركزية للابتعاث، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

- رئيس المجلس العلمي للكليات والمعاهد، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

- رئيس لجنة الترقيات والتعيين، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

محمد بن حسين بن محمد العشري

التعليم:

- دكتوراه الهندسة المدنية والبيئية وهندسة المياه الجوفية والبيئية، جامعة ولاية كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية 1418هـ.

- ماجستير علوم الأرض النمذجة الجبوإحصائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1411هـ.

بكالوريوس علوم الأرض، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1405هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- منسق برامج الدراسات العليا، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

- مدير وحدة التعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

- أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

- مدير مشروع تطوير نظام لمعالجة مكامن المياه الجوفية الملوثة.

العضويات:

- عضو في عدد من اللجان الرئيسية والتنفيذية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

علي بن عايض بن ظافر القرني

التعليم:

- بكالوريوس الهندسة الكيميائية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1410هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- نائب رئيس الصحة والسلامة في سابك، المنطقة الشرقية.

- مدير عام الخدمات الفنية في سابك، المنطقة الشرقية.

- مدير عام الصيانة والتشغيل، شركة البيروني.

- مدير عام قيادة وإدارة التصنيع، شركة البيروني.

- مدير مصانع المونيا، شركة سافكو وابن البيطار.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

علي بن سعد بن علي العلي

التعليم:

- دكتوراه دراسات المعلومات، جامعة فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1422هـ.

- ماجستير دراسات المعلومات، جامعة ويسكانسن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- أستاذ إدارة المعلومات المشارك، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- أستاذ إدارة المعلومات المساعد، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- المدير التنفيذي لمركز التاريخ السعودي الرقمي، دارة الملك عبد العزيز.

- وكيل الكلية للشؤون الإدارية والطلابية المكلف - كلية الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- وكيل الكلية لشؤون الجودة والتطوير - كلية الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

العضويات:

- عضو لجنة الفهرس العربي للاستشهادات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- عضو اللجنة الفنية لمشروع حلول إدارة المحتوى، دارة الملك عبد العزيز.

- عضو الهيئة الاستشارية، مكة المكرمة، مركز ابن باز العلمي العالمي.

- عضو اللجنة العليا المنظمة لمشاركة الجامعة في المؤتمر العلمي السادس لطلاب وطالبات التعليم العالي.

- عضو هيئة تحرير نشرة جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى.

زاهر بن محمد بن عبد الله الشهري

التعليم:

- ماجستير إدارة سياحية، جامعة فلندرز، أستراليا، 1431هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- مدير عام فرع وزارة السياحة، الباحة.

العضويات:

- عضو لجنة الحسام للتميز والإبداع - لجنة السياحة والآثار والزراعة، إمارة الباحة.

- عضو مجلس التنمية السياحي، الباحة.

- عضو مجلس منطقة الباحة.

- عضو اللجنة الاقتصادية والسياحية، إمارة الباحة.

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عام / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة ثالثة

محمد بن عبد الكريم عبدالله الجنيدل

التعليم:

- ماجستير قانون، جامعة إيلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1406هـ.

- بكالوريوس الأنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1401هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- مدير الإدارة القانونية، الصندوق السعودي للتنمية.

- العضو المنتدب، الصندوق السعودي للتنمية،

- مدير إداري، الصندوق السعودي للتنمية.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.

- عضو لجنة الاعتراض في الخلافات الضريبية والزكوية.

- عضو وفد المملكة لمحافظي الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي.

- عضو لجنة التنسيق المشتركة للهيئات المالية العربية والإقليمية.

عضو في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن النجار

التعليم:

- دكتوراه إحصاء تطبيقي، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 1417هـ.

- ماجستير إحصاء تطبيقي، جامعة أم القرى بمكة، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.

- بكالوريوس علوم إنسانية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية.

- وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية.

- وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية.

- عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، جامعة الملك فيصل.

العضويات:

- عضو مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية.

- عضوية الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية بجامعة الملك خالد.

- عضو جمعية الحاسبات السعودية بجامعة الملك سعود.

- عضو جمعية الحاسبات للإدارة بجامعة الملك سعود.

- عضوية جمعية التقويم التربوي والنفسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ

التعليم:

- ماجستير إدارة أعمال، كوبيك هال، كندا، 1406هـ.

- بكالوريوس نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1401هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- مدير إدارة الموارد البشرية، رئاسة الاستخبارات العامة.

- مدير إدارة مكتب الرئيس والنائب، الاستخبارات العامة.

- أخصائي معلومات - إدارة العلاقات الخارجية، الاستخبارات العامة.

حسن حجاب يحيى الحازمي

التعليم:

- دكتوراه النقد الأدبي الحديث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1424هـ.

- ماجستير النقد الأدبي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.

- بكالوريوس اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية، جامعة جازان.

- وكيل جامعة جازان.

- وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية.

- عميد شؤون الطلاب، جامعة جازان.

- عميد كلية المعلمين، جازان.

العضويات:

- رئيس مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع.

- عضو مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

- عضو الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

- عضوية مجلس التعليم، منطقة جازان.

- عضوية الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي بجامعة أم القرى بمكة.

آمال يحيى عمر الشيخ

التعليم:

- دكتوراه ترويح وسياحة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- وكيلة كلية العلوم الاجتماعية وعضو هيئة التدريس، جامعة جدة.

- رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية، جامعة جدة.

- مستشارة، كلية السياحة، جامعة الملك عبد العزيز.

العضويات:

- عضو الجمعية الجغرافية السعودية.

- عضو الجمعية السعودية للعلوم البيئية.

- عضو الجمعية الجغرافية الكويتية.

- عضو مؤسس الجمعية الجغرافية الخليجية.

فيصل بن علي بن عبده الطميحي

التعليم:

- دكتوراه آثـار، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1432هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- أستاذ جامعي، كلية الآداب، جامعة جازان.

- مدير فرع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، جازان.

العضويات:

- عضو الجمعية الخليجية للتاريخ والآثار.

- عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، جازان.

- عضو الجمعية التاريخية.

- عضو الجمعية السعودية للدراسات الأثرية.

مها بنت عبد الله بن عبد العزيز السنان

التعليم:

- دكتوراه الآثار والفنون القديمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1430هـ.

- ماجستير التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.

- بكالوريوس التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- المدير التنفيذي، الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

- أستاذة مساعدة، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

- باحثة زائرة، جامعة هارفرد.

- محاضرة، قسم التربية الفنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

العضويات:

عضو مجلس إدارة شركة هوية.

عضو هيئة تحرير مجلة كندة.

عضو مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي.

عضو المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

عضو معهد المهارات والفنون.

منى بنت عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي

التعليم:

- دكتوراه إدارة وتخطيط، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.

الخــبرات العمليـة السابقة:

- وكيلة كلية التربية، جامعة جدة.

- مشرفة قسم الإدارة والتخطيط التربوي، كلية التربية، جامعة جدة.

- منسقة وحدة التخطيط الاستراتيجي، كلية التربية، جامعة جدة.

علي بن إبراهيم بن علي الغبان

التعليم:

- دكتوراه آثار وحضارة إسلامية، جامعة بروفانس في باريس، فرنسا، 1408هـ.

- ماجستير آثار وحضارة إسلامية، جامعة بروفانس في باريس، فرنسا، 1402هـ.

- بكالوريوس حضارة ونظم إسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة:

- نائب الرئيس للآثار والمتاحف المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الهيئة العامة للسياحة (سابقاً).

- نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف، الهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً).

- أستاذ مساعد، قسم الآثار، جامعة الملك سعود.

- أستاذ الآثار بقسم الآثار، جامعة الملك سعود.

- مستشار الأمين العام للثقافة والتراث والمشرف على برنامج الثقافة والتراث، الهيئة العامة للسياحة (سابقاً).

العضويات:

- عضو مؤسس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

- عضو مؤسس الجمعية السعودية للدراسات الأثرية.

- عضو مؤسس الآيكوم السعودي.

- عضو مؤسس جمعية الآثاريين، دول مجلس التعاون الخليجي.

- عضو المجلس العالمي للمتاحف.

// يتبع //

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