السعودية اليوم / مستشفى الملك في نجران ينجح في إعادة الكتف لمصاب بصعق كهربائي



نجران 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

تمكّنت الكوادر الطبية في مستشفى الملك خالد في نجران من التعامل بنجاح مع حالة طارئة لشخص تعرض لصعق كهربائي أدى إلى خروج مفصل الكتف الأيمن وتواجد بقايا للعظم داخله.

وأوضحت "صحة نجران" أن الكوادر الطبية في قسم الطوارئ تعاملت مع الحالة بشكل عاجل، حيث تم إرجاع المفصل إلى موضعه الطبيعي وبعد عمل الإجراءات الطبية اللازمة اتضح من صورة الأشعة المقطعية للكتف وجود أجزاء صغيرة من العظم في المفصل وتقرر على الفور إجراء منظار جراحي للكتف لتنظيف المفصل، حيث تمكن الجراحين من استخراج قطع العظام من داخله وتثبيت الكسر بنجاح - ولله الحمد -، وقد تلقى المصاب الرعاية الصحية اللازمة وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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12:43ت م

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