شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تركيا ترسل أكثر من ألف مسلح من سوريا إلى قره باغ وتستعد لإرسال دفعة أخرى قريبا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:04 مساءً, 19 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعلن مصدر لوكالة “سبوتنيك” عن إرسال تركيا لأكثر من 1000 مسلح من سوريا إلى قره باغ يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن دفعة جديدة سترسل قريبا.

وقال المصدر: “يوم الجمعة الماضي، أرسل أكثر من ألف مسلح للقتال في قره باغ، وهناك دفعة جديدة تستعد للإرسال في الأيام المقبلة”.

وكانت روسيا أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال القتالية واسعة النطاق في قره باغ، ودعت لإنهاء التصعيد وبدء الحوار، محذرة في الوقت ذاته من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

يذكر أن رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، أكد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | تركيا ترسل أكثر من ألف مسلح من سوريا إلى قره باغ وتستعد لإرسال دفعة أخرى قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.