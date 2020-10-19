السعودية | “هيئة المهندسين” تحتفي بمكتب هندسي وطّن كوادره 100% في الأحساء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:32 مساءً, 19 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض احتفى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري، بأحد المكاتب الهندسية المحققة لنسبة توطين كوادرها البشرية بنسبة 100%، وذلك ضمن أعمال زيارته التفقدية لفرع الهيئة بالأحساء.

واطلع الشمري على سير الأعمال ومنجزات المرحلة وسبل تطوير الأداء وتجاوز العقبات، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة.

وحضر اللقاء أمين الأحساء المكلف المهندس فؤاد الملحم وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل الدكتور ماجد الشمري, حيث جرت مداولة النقاش حول استراتيجية الهيئة وأبرز إنجازاتها وتحديات اللجنة التنسيقة.

وأبدى رئيس مجلس الإدارة الشمري سعادته بما حققه المكتب الهندسي من توطين كوادره بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه أنموذج وطني يستحق الإشادة وعمل يستحق الدعم والتأييد حتى نتوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر الهندسية التي تقود تنمية وتطوير بلادنا في مختلف القطاعات الهندسية.

وأكد الشمري عقب الزيارة، أهمية تضافر الجهود وتنسيق الأداء لإيصال خدمات الهيئة إلى مستفيديها وخدمة مهندسي المنطقة، مضيفاً أن الفروع تمثل الهيئة السعودية للمهندسين لدى الجهات المختصة.

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