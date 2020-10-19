شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والدخل": نتفاعل مع بلاغات المستهلكين على وجه السرعة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بجميع القطاعات ومناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة.

وقالت الهيئة: "إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد (فاتورة أو عقد)".

وأضافت أن الأشخاص – من غير موظفيها – الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية؛ يحِقّ لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية، تصل قيمتها إلى 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات الـمُحصَّلة، وذلك بحد أعلى مليون ريال، و 1000 ريال كحد أدنى.

Advertisements

وفور تلقي الهيئة العامة للزكاة والدخل بلاغ المستهلك، يتولى القسم المختص في الهيئة دراسة البلاغ ومعالجته بكل سرية، ومن ثم إسناده إلى فرق التفتيش الميداني وفق موقع البلاغ المقدَّم من المبلّغ.

وتأكيداً على سرية معالجة بلاغات المخالفات الزكوية والضريبية، بينت الهيئة أن المفتش الميداني يتلقى نص البلاغ دون معرفة بيانات المُبَلِّغ، ليتجه إلى موقع المخالفة ويقف على حالتها عن قرب، ومن ثم يرفع محضر الضبط بالأدلة والإثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة المسؤولة لاتخاذ القرار بشأن المخالفة.

وبينت الهيئة بأن رحلة الإبلاغ عن مخالفة زكوية أو ضريبية تمر بمراحل أربع، أولها تقديم البلاغ بواسطة إحدى قنوات الإبلاغ المخصصة لهذا الغرض، ومن بعدها يتلقى المُبَلِّغ رسالة تأكيد استلام البلاغ من الهيئة، ثم يتم إعلامه لاحقاً عند مباشرته ميدانياً، وأخيراً تصله رسالة إغلاق البلاغ وحالته من حيث القبول أو الرفض.