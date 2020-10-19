محمد بن مسعود - الدمام - صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 % انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %. وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل.النفط أسعار النفط 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 12:54 PM صباح اليوم بمقدار 14 سنتاً وبما يعادل 0.33 % Advertisements انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بما يعادل 0.33 %. وتراجع مزيج برنت عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتاً، إلى 42.79 دولار أمريكي للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 14 سنتاً، عند 40.47 دولار أمريكي للبرميل. الكلمات المفتاحية ، انخفاض بسعر برميل "برنت".. مازال فوق الـ 42 دولاراً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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