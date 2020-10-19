محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى توقعات بهطولات بصورة متفرقة تبدأ من 24 إلى 26 أكتوبر أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر. وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب. وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة مطرية تطرق أبواب المملكة.. الأرصاد: نراقبها في "البحر المتوسط" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-19 أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر. وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب. وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر. Advertisements 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 12:39 PM أشارت إلى توقعات بهطولات بصورة متفرقة تبدأ من 24 إلى 26 أكتوبر أشارت إلى توقعات بهطولات بصورة متفرقة تبدأ من 24 إلى 26 أكتوبر أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر. وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب. وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر. ، حالة مطرية تطرق أبواب المملكة.. الأرصاد: نراقبها في "البحر المتوسط" ،

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