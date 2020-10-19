، أكثر من 7000 جولة رقابية نفّذتها أمانة تبوك خلال شهر صفر ،

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نفّذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة، أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته، شملت المنشآت الغذائية كافة؛ بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
واستهدفت أمانة تبوك -من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية- السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها.
وتواصل الفِرَق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة -بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ- تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).أمانة منطقة تبوك
أكثر من 7000 جولة رقابية نفّذتها أمانة تبوك خلال شهر صفروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-19
نفّذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة، أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته، شملت المنشآت الغذائية كافة؛ بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
واستهدفت أمانة تبوك -من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية- السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها.
وتواصل الفِرَق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة -بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ- تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:06 PM
بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية
نفّذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة، أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته، شملت المنشآت الغذائية كافة؛ بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
واستهدفت أمانة تبوك -من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية- السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها.
وتواصل الفِرَق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة -بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ- تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).
، أكثر من 7000 جولة رقابية نفّذتها أمانة تبوك خلال شهر صفر ،
المصدر : الخليج 365
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