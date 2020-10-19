نجاح عملية جراحية لرضيع يعاني انسداداً في المريء بالجبيل

2020-10-19

متابعات الخليج 365 - الجبيل

تمكن فريق طبي من برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل من إجراء عملية جراحية ناجحة لطفل رضيع، يعاني من عيب خلقي نادر بالمريء.

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وأوضح قائد الفريق الطبي واستشاري جراحة الأطفال الدكتور محمد المغنم أنه بعد تشخيص حالة الطفل بعد ولادته بفترة وجيزة وفحصه، اتضح إصابته برتق المريء أو ما يعرف بانسداد المريء، وهو يعـد عيبا خلقيا نادرا يشوه المريء.

وأجرى الفريق الطبي فوراً عملية تصحيح وإعادة توصيل المريء بدلاً من وضع أنبوب بين الفم والمعدة ليساعد في نمو المريء في جزأين غير متصلين، مما قد يسبب خللاً في تمرير الطعام من الفم إلى المعدة وأحياناً صعوبة في التنفس.

وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد -، ووضع الطفل تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته وخرج من المستشفى بحالة جيدة.



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