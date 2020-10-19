خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا

2020-10-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.415.316 إصابة .

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فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.075.904 حالات.

إصابات كورونا عالمياً

في سياق متصل، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة اليوم الاثنين، وفقاً لإحصاء رويترز، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.

ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول حول تطورات الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيراً على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.



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