الغذاء والدواء: زيادة البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية في المملكة

2020-10-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حصيلة البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر سبتمبر في عدة مناطق في المملكة.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المركز الوطني للتيقظ التابع لها تلقى نحو 46963 بلاغاً من مقدمي الرعاية الصحية في جميع مناطق المملكة عن الأعراض الجانبية للأدوية.

وأكدت الهيئة أن أعداد البلاغات المقدمة خلال العام الحالي زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 56.9%.

يأتي ذلك فيما تصدرت المستشفيات والمراكز الصحية قائمة مقدمي البلاغات بشأن الأعراض الجانبية للأدوية.



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