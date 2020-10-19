- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تدهور حالة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدهور حالة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
يتلقى العلاج بمستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي في القدس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي في القدس، اليوم الاثنين، تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها “حرجة”.
وقال المستشفى في بيان “قضى السيد صائب عريقات ليلة هادئة ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس”.
وأضاف أنه “تم إنعاشه وتنويمه”، وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة في بيان إن عريقات “أصيب بكوفيد 19 وأخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف”.
ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور حالة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.