محمد بن مسعود - الدمام - تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع انتشار العدوى قدّم مركز "تأكد" في الدمام خدماته لـعدد 490299 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن. يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 12:01 PM تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع انتشار العدوى Advertisements أكثر من 490 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكد في الدمام أكثر من 490 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكد في الدمام قدّم مركز "تأكد" في الدمام خدماته لـعدد 490299 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن. يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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