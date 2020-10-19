شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق منشأة غذائية بسبب عدة مخالفات بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ‏أغلقت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية بالعاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، منشأة غذائية لضبط عدة مخالفات. ‏أغلقت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية بالعاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، منشأة غذائية لضبط عدة مخالفات. ويعد أبرز تلك المخالفات: عدم وجود رخصة، تدني في مستوى النظافة، وجود عمالة بشهادات صحية منتهية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية. وفي السياق نفسه، أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم إتلاف 602 كيلوجرامًا مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية. Advertisements

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