شكرا لمتابعة خبر عن تعليق ناري من عبدالرحمن بن مساعد على فتوى «دعم الاقتصاد التركي يعادل عمرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق على فتوى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أحمد الريسوني، والتى قال فيها إن محاربة الاقتصاد التركى مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام ودعم الاقتصاد التركى يعادل أجره عمرة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد ‏ساخرا : "فتوى صحيحة بقدر صحة ما قاله أردوغان في خطاب أن الأتراك شاركوا في غزوات بدر و أحد وحنين وأن سورة الفتح تتحدث عن فتح اسطنبول!".

وتعجب قائلا: "بعيدًا عن اتهامنا بالردة كيف توصل إلى أن دعم الإقتصاد التركي يعادل أجر عمرة؟، لاتستغربوا لو أفتوا أن ضرائب الدعارة المسموح بها في تركيا من أوجه الزكاة!".