شكرا لمتابعة خبر عن منع تقبيل الحجر الأسود في المسجد الحرام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد مدير عام الإدارة العامة للحشود بالمسجد الحرام، أسامة الحجيلي، أن البروتوكولات الصحية تمنع لمس أي شئ في المسجد الحرام.

وأوضح، خلال مداخلة له بقناة 24 السعودية، أن هذا المنع يشمل تقبيل الحجر الأسود، مضيفا أن البروتوكولات الصحية حددت أيضا الفئات المسموح لها العمرة.

وأكد أن صغار السن من بين الفئات التي لا يسمح لها بالصلاة أو أداء العمرة، وذلك وفقا للبروتوكولات الصحية.