شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاعر ناصر الفراعنة يرد على القطري «ابن الذيب» بقصيدة تخرسه للأبد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

رد الشاعر السعودي ناصر الفراعنة على الشاعر القطري محمد بن الذيب، بعد تطاوله في قصيدته الركيكة الأخيرة على المملكة وحكام دول الخليج، بقصيدة نارية تلجم لسانه للأبد.

وقال الفراعنة، إن هذا الرجل بن الذيب خان اليد التي امتدت لمساعدته وإخراجه من السجن، في إشارة إلى مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله – التي قام بها وتوسط لإخراجه من السجن قبل أعوام.

وبدأ الفراعنة قصيدته موجها حديثه لابن الذيب قائلا: ياذيل تبقى في عيون العرب ذيل، الخيانة خصلة في ذويكم، يلي بنصف ريال ما نشتريكم، بالوا عليكم لابسين البناطيل، وخلوا حمير الترك تركب عليكم.