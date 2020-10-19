شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي يترك العمل في احدى البنوك ويحقق حلمه بمساعدة زوجته المغربية «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعددت صور النجاح في المملكة بين المواطنين ، حيث كتب مواطن في محافظة عنيزة قصة كفاح ونجاح في تأسيس مشروعه الخاص، وذلك بفضل إصراره علي تحقيق هدفه وطموحه الذى راودها طويلا ، وذلك بمساعدة زوجته المغربية.

وروى الشاب مساعد الدهيش قصة كفاحه ل الإخبارية قائلا أنه اضطر ترك وظيفته في أحد البنوك بسبب الدخل الضعيف لكي ينفذ طلب والدته بشراء منزل لها ، وكان طلبها دافعًا له للمضي في استكمال مشروعه الذي أسسه في مهنة الطبخ التي أحبها منذ صغره، وذلك بدعم ومشاركة زوجته مريم من الجنسية المغربية.

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وأضاف الشاب أنه بدأ بالبيع في الشوارع إلى أن استطاع تجميع مبلغ لشراء المحل الخاص به، وبعد أن حقق المطعم شهرة أصبح الناس يقبلون على أكل طبخته "المقلوبة" بشكل كبير من البكيرية والرياض وتبوك وعرعر.

وكشف الدهيشة عن طموحاته وهي التوسع في مشروعه الخاص من أجل إكمال مساهمته في تأسيس جمعية عنيزة لتنظيف المساجد وصيانتها وتحقيق حلم والدته وتشجيع الشباب على العمل الحر.

ونصح المواطن الشباب بالابتعاد عن تحطيم الذات ، قائلا: "نحن شعب قوي ونحتاج التشجيع والدعم بإخلاص وأمانة".