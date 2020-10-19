شكرا لمتابعة خبر عن محافظ المزاحمية يُطلق حملة "الصلاة نور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أطلق محافظ المزاحمية الأستاذ خالد بن عبد الله العجمي حملة "الصلاة نور" التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمزاحمية.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس هيئة المزاحمية الشيخ بدر بن عبدالرحمن اليوسف.

وتقدم حملة " الصلاة نور " برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

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وأشاد اليوسف بما تلقاه هيئة المزاحمية من متابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند .

من جهته ثمن محافظ المزاحمية ما تقوم به الهيئة من جهود توعوية ووقائية، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم للقيام بمهامها في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .